Langer in de rij bij testlocaties: 'Ik heb geen andere keus, maar voel me wel voor het blok gezet'

In Goes staan testers met tegenzin in de rij (foto: Omroep Zeeland)

Vorige week zaterdag werden er 1.380 test afgenomen. En ook dit weekend ligt het aantal boven de duizend. Een week daarvoor lag dat aantal nog beduidend lager met 384 tests.

'Ik voel me voor het blok gezet'

"Het is zeker druk, zo vlak voor het weekend", vertelt een van de wachtenden. "Ik wil vanavond naar een restaurant, dus ik moet wat. Ik voel me alleen wel langzaam aan voor het blok gezet om me te laten inenten. Ik vind het op deze manier ook steeds lastiger worden."

De rij bij Testen voor Toegang in Goes bestaat voornamelijk uit mensen die niet zijn gevaccineerd. Om toch naar bijvoorbeeld een restaurant te kunnen, moeten ze zich laten testen bij één van de testlocaties in de provincie.

'Tweedeling in samenleving'

Ook een koppel dat zich heeft laat testen voor een bruiloft, voelen zich in een hoek geduwd. "Je krijgt toch een tweedeling in de samenleving en dat is triest. We voelen ons weggeduwd en dan denken we er toch over om volgende keer maar thuis te blijven."

Binnenkort worden de bedrijven achter de testlocaties per test betaald (foto: Omroep Zeeland)

Vanaf 10 oktober gaat er achter de schermen bij de testlocaties ook iets veranderen. Nu krijgen de bedrijven achter de teststraten nog geld per dag en maakt het niet uit hoeveel test ze afnemen. Vanaf 10 oktober worden de bedrijven per test betaald.

'Misschien straks bij apotheken

Pier Eringa van Stichting Open Nederland verwacht dat er door die veranderingen meer locaties bij gaan komen in de provincie, al lijkt Zeeland minder lucratief voor aanbieders dan de Randstad.

"We gaan anders kijken naar alternatieven, zoals bijvoorbeeld het testen bij apotheken." Eringa verwacht dat daar de komende week meer duidelijkheid over komt.