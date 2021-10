Het vertrouwen neemt toe en de ziekenboeg stroomt leeg bij Hoek

Hoek-trainer Lieven Gevaert langs de lijn (foto: Orange Pictures)

Trainer Lieven Gevaert genoot van het feestje in de kleedkamer na de 4-0 zege vorige week, "Er is bij de spelers wel een last van de schouders af, dat merk ik wel."

'Niet ineens allemaal hosanna'

De oefenmeester zelf probeert vooral nuchter te blijven. "De laatste weken speelden we bij vlagen goed, maar verloren we soms ongelukkig. Toen was het niet allemaal slecht en nu is het niet ineens allemaal hosanna."

Deze week ging het vizier op DOVO. De tegenstander uit Veenendaal heeft na een moeizame seizoenstart in de Derde Divisie alleen hekkensluiter GOES onder zich staan op de ranglijst. "Vooraf had ik gedacht dat ze hoger zouden staan, maar zo zie je maar dat dat niets zegt. Het wordt een pittig duel, verwacht ik", aldus Gevaert.

Ziekenboeg stroomt leeg

Op Erwin Franse en Fabian Wilson na is iedereen fit bij Hoek, ook Mohammad Jabar Zada. De middenvelder werd deze zomer aangetrokken, maar kampte nog met blessureleed. "Mo heeft nu tien dagen volop meegetraind en zit morgen bij de wedstrijdselectie."

Gevaert heeft daardoor flink wat te kiezen bij Hoek, maar ziet dat als een luxeprobleem. "Bij veel ploegen zie ik iedere week wel een paar geblesseerden op de tribune zitten. Dat bij ons de ziekenboeg leegstroomt, is alleen maar mooi."

(foto: Omroep Zeeland)