Jan op Aruba kijkt ook mee naar de Kustmarathon

Jan kan zich met het kijken van de Zeeuwse Kustmarathon, vast voorbereiden op de Ronde van Aruba, die begin december plaatsvindt. "Die lijkt wel een beetje op de Kustmarathon. Met afstanden van 18, 36 en 72 kilometer. De hardlopers beginnen 's avonds om 19.00 uur omdat het overdag te warm is."

Luister hieronder het gesprek met Jan terug:

Zeeuwse Jan op Aruba

Jan kijkt uit naar de ronde van Aruba. "Het wordt dit jaar echt weer een feestje. Vorig jaar mocht het niet, maar normaal staan er langs de route families, met grote muziekinstallaties en met drank om de nacht door te komen. Vorig jaar was dat beperkt vanwege de coronamaatregelen."

Elke doordeweekse dag spreken wij in de radiorubriek Zeeuw in het buitenland met een oud-provinciegenoot die in een ander land woont, over hoe hij of zij de coronacrisis daar ervaart.

Jan Lamper is twee jaar geleden samen met zijn vrouw naar Aruba vertrokken. Niet om te werken maar om van z'n pensioen te genieten. En om hun zoon, die al vijftien jaar op het eiland woont, en kleindochter (12) vaker te zien. De droom van zijn vrouw was om daar achteraan te reizen. Jan komt oorspronkelijk uit Yerseke, maar heeft ook lang in Goes gewoond. Hij is graag en veel in zijn tuin bezig en één keer per week rijdt hij ook oudere mensen naar de dagbesteding.