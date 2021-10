LIVE: Ruchama Houtzager wint de 5km Ladiesrun

Dit jaar is het niet de traditionele Ladiesrun waarmee het weekend wordt begonnen maar de eerste editie van de Ladies Trail. Een parcours van 15 km, voornamelijk over het zelfde traject als rondom het duingebied bij Zoutelande, maar wel met extra hoogtemeters en over mountainbikepaden. De belangstelling was groot, ruim tweehonderd dames hebben zich ingeschreven.

Ladiesrun en Light Kustrun

Als het startschot voor de Ladies Trail heeft geklonken, zullen ook de loopsters voor de Ladiesrun (5 en 10 kilometer) aan de startlijn verzamelen.

Als alle loopsters in Zoutelande zijn gefinisht, klinkt in Domburg alweer het volgende startschot, namelijk voor de Light Kustrun. Over een gedeelte van het kustmarathonparcours wordt er over een stuk van 11 kilometer in het donker gelopen. Dit jaar is het voor het eerst ook mogelijk om daar als wandelaar aan mee te doen.

Ruchama Houtzager uit Zierikzee wint de 5km (foto: Omroep Zeeland)

Morgen doet Omroep Zeeland ook live verslag van de Kustmarathon. Vanaf 12.45 tot 18.10 uur kan je kijken naar de livebeelden op televisie en kun je het volgen via de radio. Morgen houdt Omroep Zeeland ook weer een live-blog bij op de website. Updates verschijnen ook op de Facebookpagina Lopen in Zeeland.

