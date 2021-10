Ilse en Manuel wonen in een prefab-woning: 'Te warm, te koud, we ervaren veel problemen'

'Onleefbaar' noemen huurders Manuel en Ilse hun woonsituatie. Tijdens de zomermaanden, vanaf halverwege april, is het steevast tussen de 27 en 36 graden in hun huis omdat de warmte blijft hangen. "We douchen dan soms vier keer per dag en zitten veel buiten omdat het daar soms koeler is. Dan kom je weer naar binnen en ben je meteen weer oververhit. Je weet op een gegeven moment niet meer wat je moet doen."

Halverwege oktober slaat het weer om en dus ook de temperatuur in huis. "Als de 'r' in de maand komt, dan wordt het snel te koud. De vloer wordt dan wel wat warmer. Het wordt in de wintermaanden niet warmer dan 20 of 21 graden."

Nog meer problemen

Problemen met de warmtepomp en de centrale afzuiging die aan die pomp gekoppeld is, zijn niet de enige problemen volgens de bewoners. "Ons woonplezier is na vier jaar onder nul geworden. We betalen bijna 800 euro per maand, best veel voor een huis met zoveel gebreken. Uit het afzuigsysteem komt steeds veel stof en vuil. Ook zit er water in de centrale kast. Daarnaast loopt de vloer van de douche veel te recht en loopt het water daardoor niet goed weg. Het zijn allerlei problemen."

Manuel en zijn vrouw Ilse zijn de problemen in hun woning zat (foto: Omroep Zeeland)

De corporatie laat weten dat ze juist wacht op de reactie van Manuel en Ilse. "We hebben een plan van aanpak opgesteld om problemen aan te pakken, maar krijgen geen reactie. We vinden het erg vervelend dat onze huurder problemen ervaart en werken hard aan een oplossing. De afgelopen periode hebben we in overleg met de huurders dan ook verschillende mogelijke oplossingen getest in woningen. Daaruit zal hopelijk een advies komen dat ons helpt de problemen op te lossen. Zodra we een goede oplossing hebben, gaan we die zo snel mogelijk in deze woningen aanbrengen."

'We hopen dat het wordt opgelost'

Voor Manuel en Ilse is het dus nog even afwachten. "We hopen dat er uiteindelijk een andere warmtepomp wordt geplaatst en een centrale afzuiging met climate control komt. Daarnaast hopen we dat ook alle problemen die er zijn met het water, zoals de afloop in de douche en lekkage, worden aangepakt. Deze huizen worden overal in de regio en misschien door heel Nederland gebouwd."