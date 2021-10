Zeeland krijgt 1,5 miljoen, dit zouden de Zeeuwen ermee doen

Dit zouden Zeeuwen doen met 1,5 miljoen (foto: Omroep Zeeland)

"Betaalbare huurwoningen zodat ik eindelijk kan verhuizen naar een eengezinswoning met twee wc's", noemt een Vlissingse volger. "Daarnaast zou ik een aanleg van parken graag zien aangezien er steeds meer natuur en groen verdwijnt voor alle nieuwe huizen."

De Vlissingse is niet de enige die meer groen wil zien in het Zeeuwse landschap. Anderen noemen: meer voedselbossen in heel Zeeland en het behouden van het Nollebos in Vlissingen. "Wij willen geen vakantiehuisjes meer", wordt er aan de reacties toegevoegd.

Het voedselbos van Emiel, een van de voedselbossen in Zeeland (foto: Omroep Zeeland)

Veel van de Zeeuwse reageerders zijn nieuwsgierig naar waar het geld dan eigenlijk naartoe gaat. Ze hebben hun eigen invulling aan 'klimaat en mobiliteit': al gegeven. "Een nieuwe kerncentrale, dan is het klimaatprobleem deels opgelost", ook worden er veel ideeën ingebracht over hoe de mobiliteit in Zeeland verbeterd kan worden.

Busverbindingen tot in het dorp en meer veiligheid

"Een goede busverbinding, die ook in het dorp komt, oudere mensen kunnen echt niet met volle tassen tot in het dorp wandelen", reageert iemand. Ook de tolvrije tunnel komt voorbij. Verder wordt er veel gediscussieerd over veiligheid op de weg en in de natuur: "Veilige fietspaden, meer straatverlichting in de polders, betere toegang voor invalide mensen op de stranden en meer camera's op wegen en straten."

Rode stippellijn is huidige goederenspoorlijn; groene lijn is voorgesteld nieuwe spoorlijn (foto: Omroep Zeeland)

Ook een treinverbinding naar Gent en een vernieuwing van de Deltaweg staan hoog op de verlanglijstjes van de reageerders. "En een geluidswal voor de boulevardbewoners, kan ik toch mijn rondje boele blijven doen", reageert een liefhebber van de Vlissingse boulevard. Als het aan de gemeente Vlissingen ligt, is het 'rondje Boele' namelijk vanaf 2024 verleden tijd.

'Belachelijk hoge parkeerkosten'

Reageerders zouden de parkeerkosten op Walcheren het liefst wat goedkoper zien. "Ik zou de belachelijk hoge parkeerkosten afschaffen voor Zeeuwen uit het achterland van Zeeland die afhankelijk zijn van eigen vervoer om naar de Walcherse stranden te kunnen gaan." De reageerder werkt zijn plan ook helemaal uit: "Je kunt dit bijvoorbeeld doen in de vorm van een gratis zeelandpas voor alle Zeeuwen waarmee je dus gratis kan parkeren."

Voor de provincie dus genoeg input vanuit de inwoners van Zeeland.