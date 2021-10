Joost de Lange Band verkent online wereld met eerste single

De release van de single heeft alles met deze tijd te maken. Joost: "we hebben weinig optredens. Normaal verkopen we veel cd's bij optredens, dus we dachten we gaan het eens online proberen. Ik ben nog niet helemaal thuis in de online wereld, maar je blijft bijleren."

De muziek van de Joost de Lange Band is rock met grungy en bluesy invloeden. Joost: "Instrumentale stukken, zangstukken, er zitten ook genoeg bluesy dingen in. Love, Fear and Uncertainty is vrij bluesy."

Ik probeer alles te geven, live en in de studio" Joost de Lange

Die titel klinkt alsof hij zijn zielenroerselen blootlegt voor de luisteraar. Joost: "Dat probeer ik altijd te doen. Ik probeer alles te geven, live en in de studio. Het is mooi dat het overkomt."

De Joost de Lange Band kreeg deze week goed nieuws. Over twee weken starten ze een korte tour met optredens in Duitsland, Zwitserland en Slowakije. Zo begint de agenda langzaamaan weer vol te lopen. Joost heeft het afgelopen anderhalf jaar het podium gemist: "Ja, natuurlijk, er werd heel veel gecanceld tijdens de lockdown. We hebben veel misgelopen. Dat is voor iedereen hetzelfde, maar het blijft gewoon rot."

Joost de Lange vertelt het goede nieuws van de komende tournee