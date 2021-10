Hoogebejaarde mevrouw Slabbekoorn waarschuwt voor frauderende snotneuzen

Mevrouw Slabbekoorn is zelf ruim in de tachtig. Ze ergert zich eraan dat ouderen slachtoffer worden van 'snotneuzen die onze bankgegevens willen ontfutselen'. Ze worden bijvoorbeeld gebeld door iemand die zich voordoet als een bankmedewerker. De afgelopen maanden zijn daarvan al tientallen aangiftes gedaan bij de politie.

'Ik laat me niet bedonderen'

Mevrouw Slabbekoorn kreeg kortgeleden zelf ook zo'n telefoontje, maar gelukkig had ze meteen door dat het niet klopte. "Het was op een zondagavond dat de telefoon ging", zegt ze. "Een mevrouw wilde wat bankzaken met mij bespreken. Nou, ik had meteen in de gaten dat dit niet klopte. Ik heb die mevrouw ook laten weten dat ze me niet moet bedonderen!"

Zo herken en voorkom je telefoonfraude bij 'de bank': De bank vraagt nooit om codes via de telefoon of e-mail.

Vraagt 'de bank' om jouw bankpas naar de bank op de post te doen? Doe het niet: de bank stuurt altijd automatisch een nieuwe betaalpas op. De oude pas moet je daarna doorknippen.

Krijg je een e-mailtje, telefoontje, smsje of whatsappje van 'de bank' met de vraag of je jouw bankierenapp wilt updaten? Klik daar niet op. De bank vraagt daar alleen naar in de 'appstores'.

Betaalverzoeken van 0,01 euro kunnen vals zijn. Let op de link bovenaan de website. De 's' in 'https://' staat voor 'secure' (veilig). Staat er alleen 'http://', dan is de internetverbinding niet beveiligd en de website waarschijnlijk vals.

Download alleen originele bankapps uit de daarvoor bestemde appstores. Apps uit downloadlinks op websites kunnen nep zijn. Zo herken en voorkom je andere telefoonfraude: Verkopers via Marktplaats of Zeelandnet Prikbord horen niet om jouw bankgegevens te vragen.

Stuur nooit een foto van een betaalpas of identiteitsbewijs naar anderen.

Check het telefoonnummer dat je in de telefoon ziet op de echte website van de organisatie. Bij twijfel zelf terugbellen.

Stuurt een bekende een appje vanaf een onbekend nummer met een haastig verzoek om geld te lenen? Vaak is dit nep. Bel met het originele nummer van wie de persoon zegt te zijn.

Oplichter met buitgemaakte bankpas (foto: Politie)

Omdat ze van steeds meer mensen in haar omgeving hoort dat ze ook zulke vage telefoontjes krijgen, wil ze iedereen waarschuwen. "De ouderen zelf, maar ook de kinderen bijvoorbeeld. Let er op dat ze niet het slachtoffer worden van dit soort praktijken. Je bent soms dagen van slag na zoiets, het kan diep ingrijpen in iemands leven."

