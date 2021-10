Zomertortel Jos van de radar verdwenen

De route die zomertortel Jos heeft afgelegd van zijn overwinteringsplek in Mali tot in Marokko (foto: Het Zeeuwse Landschap)

Jos zette daarna koers naar Marokko om terug te keren naar Westkapelle. Maar nu lijkt zomertortel Jos onvindbaar, want zijn zendertje stuurt geen nieuwe coördinaten meer door.

Zonne-energie

Dat zendertje werkt op zonne-energie. Vorig jaar is Jos van zo'n zendertje voorzien. Het onderzoek met de GPS-zender moet uitwijzen waar Jos precies overwintert en via welke routes hij vliegt. "Dat gebeurt normaal via onderzoek met ringen om de poten, maar dan ben je ervan afhankelijk dat een dier wordt doodgeschoten of op een andere manier om het leven komt zodat je de ringen kunt aflezen. Nu weten we precies van dag tot dag waar hij zich bevindt."

Traceren

Maar dat zendertje is dus nu niet te traceren, waardoor dat komt, is niet bekend. Er wordt nu gezocht naar een manier om te achterhalen waar zomertortel Jos uit Westkapelle is gebleven.