Samantha Luitwieler met overmacht naar tweede Kustmarathon-zege op rij

Samantha Luitwieler wint Kustmarathon 2021 (foto: Omroep Zeeland)

Luitwieler ging in Burgh zo hard van start, dat ze zich even later bij de beste mannen in de wedstrijd kon voegen. De Vlissingse atlete liep een tijdje mee in de kopgroep en liet deze groep op de Stormvloedkering gaan. Even kwam Luitwieler alleen te lopen, maar ze vond al snel aansluiting bij een groep mannen. Op Neeltje Jans bedroeg haar voorsprong op de tweede vrouw in de wedstrijd, Annemiek van Kooten uit Lunteren, al ruim drie minuten.

Die voorsprong liep alleen maar verder op. Halverwege de marathon was het gat met Van Kooten zeven minuten. Achter Van Kooten maakten een groep Zeeuwse dames aanspraak op de derde plaats. Kirke Tadema en Ada Geuze uit Middelburg, Monica Sanderse uit Vlissingen en Leonie Ton uit Wissenkerke wisselden elkaar af op de derde plaats.

In de slotfase bleef Luitwieler haar tempo kunnen lopen waardoor ze onbedreigd naar de overwinning liep en als zestiende in totaal over de streep kwam. Van Kooten werd uiteindelijk met een achterstand van veertien minuten op Luitwieler tweede, Sanderse finishte als derde.

