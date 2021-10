Winnaars Pleijte en Luitwieler dolblij na 'pittige maar prachtige' achttiende Kustmarathon

Pleitje komt met zijn derde zege in een illuster Zeeuws rijtje. Hij evenaart Sébastien Schletterer en Jan van der Marel, die drie keer de Kustmarathon wonnen. "Dat is natuurlijk supermooi", reageerde de winnaar direct na afloop. "De afgelopen twee weken gingen de trainingen zo lekker. Ik dacht: ik ga er gewoon voor. Ik heb alles gegeven en het is gelukt."

Zinderende strijd

De 36-jarige Vlissinger moest wel enorm diep gaan voor de overwinning. Tot de laatste kilometers in Zoutelande vocht hij een heroïsch gevecht uit met Christian van Beusichem uit Barendrecht. "Hij was in de duinen zo sterk dat ik hem bijna moest laten gaan", zegt Pleijte over zijn concurrent.

Het was gewoon prachtig, met alle sfeer en de beleving" Christiaan van Beusichem genoot van zijn gevecht met winnaar Tim Pleijte

Van Beusichem, die tweede werd, toonde zich een waardig verliezer. "Het was gewoon prachtig, met alle sfeer en de beleving. Ik had al na vijftien kilometer kramp, dus ben blij dat ik tot het eind met Tim kon strijden. Hij heeft het meeste initiatief getoond en is de verdiende winnaar. Mooi voor de Zeeuwen ook."

De oppermachtige Samantha Luitwieler kon zich ver voor de finish in Zoutelande al opmaken voor de winst. De winnares uit Vlissingen mengde zich vanaf de start brutaal tussen de mannen en was liefst twaalf minuten sneller dan de nummer 2, Annemiek van Kooten. "Ik ben blij dat ik er ben. Het was enorm pittig met die regen en wind", aldus Luitwieler, die in 2019 ook al won.

Parcoursrecord

Ze zette een tijd neer van 2:56.28', zo'n zes minuten minder snel dan twee jaar geleden, toen ze een parcoursrecord neerzette. Kan Luitwieler nog sneller dan in 2019? "Wie weet", reageert de tweevoudig winnares. "Als de omstandigheden beter zijn zou het kunnen. Maar dat heb je niet in de hand hè, met die regen en wind. Dat gaan we zien."