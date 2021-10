Tentoonstelling geschiedenis Molukkers in Vlissingen: 'Een verhaal van loyaliteit en verraad'

De interactieve tentoonstelling vertelt het verhaal van Molukkers in Nederland vanuit verschillende perspectieven. Het is dit jaar zeventig jaar geleden dat een grote groep Molukkers via schepen over zee in Nederland aankwam. Ter gelegenheid van zeventig jaar Molukse geschiedenis in Nederland is de reizende tentoonstelling gemaakt. In samenspraak met de Stichting Samenwerking Vlissingen - Ambon kwam de tentoonstelling naar Vlissingen.

Tomeloze heimwee

Volgens Bob Latuheru van de Stichting Samenwerking Vlissingen - Ambon, blijft het nodig om het verhaal van de Molukkers te vertellen. "Het is een verhaal van loyaliteit, onderdrukking, verraad, verdriet, tomeloze heimwee en een onmetelijk verlangen", zo sprak hij bij de opening van de tentoonstelling. "Gebruik deze gelegenheid om de Molukkers te leren kennen en elkaar te begrijpen."

Verhaal blijven vertellen

De 17-jarige Myrthe Latuheru, kleindochter van Bob Latuheru, mocht de opening samen met de Walcherse burgemeesters en haar opa verrichten. "Ik denk dat het heel goed is voor de Molukse jeugd om zich hierin te verdiepen", zegt ze. "Wij moeten later het verhaal blijven vertellen omdat dat heel belangrijk is. Ik heb er op school werkstukken over gemaakt en spreekbeurten over gehouden en probeer het verhaal zo over te brengen op niet-Molukse vrienden van mijn leeftijd."

De tentoonstelling is vier weken lang gratis te bezichtigen op het Stadhuisplein in Vlissingen. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10.00 uur en 17.00 uur, en op zaterdag van 10.00 uur - 12.00 uur.