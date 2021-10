Kloetinge komt niet verder dan gelijkspel in eerste thuiswedstrijd van de competitie

Archieffoto van Kloetinge tijdens het oefenduel met GOES (foto: René van der Vliet)

Na het doelpunt van De Winter duurde het niet lang voordat er verandering in de stand kwam, want ruim vijf minuten later lag de bal er aan de andere kant al weer in. Djim Kamerman zette de bezoekers uit Zuid-Holland op 1-1. Dit bleek ook de ruststand te zijn.

Niet meer gescoord

Kloetinge had een veldoverwicht en probeerde wel de 2-1 te maken, maar slaagde daar niet in. In de absolute slotfase kon de jarige Kyle Doesburg zijn ploeg bijna trakteren op de winnende treffer, maar zijn schot uit de kluts belandde op de lat. Bij de actie kwam de spits van Kloetinge in botsing met de doelman van Heinenoord, die daarbij geblesseerd raakte en minutenlang verzorging nodig had. Na overleg met beide trainers, Marcel Lourens en Joop Hiele, besloot de scheidsrechter maar om af te fluiten.

Kloetinge heeft na de overwinning van vorige week tegen SHO vier punten uit twee duels en staat nu op de derde plaats in de Eerste klasse B.

Scoreverloop

1-0 Tim de Winter (9)

1-1 Djim Kammerman (16)

Opstelling Kloetinge

Mitchell Braafhart, Klaas van Hecke, Reguillo Vandepitte, Jarreau Manuhuwa, Rico van Nielen, Alexander van Keulen, Roy Mulder, Jeremy Hubregtse, Tim de Winter (Dano Lourens/79), Kyle Doesburg, Thomas de Rijke (Jeffry Dijkstra/65)