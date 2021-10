Flitsende start van tweede helft helpt Hoek aan drie punten tegen DOVO

(foto: Istvan Bakx deed negentig minuten mee in Veenendaal (foto: Corrado Francke).)

De ploeg startte met dezelfde elf als in de 4-0 gewonnen wedstrijd tegen VVOG. Dat elftal kon in het eerste halfuur niet tot veel mogelijkheden komen. Hetzelfde gold voor de gastheren, maar de eerste kans voor DOVO was dan ook meteen raak: in minuut 32 punterde spits Nick Hak zijn ploeg op een voorsprong.

Twee snelle goals

Het eerste bedrijf was matig, maar die werd gevolgd door een geweldige start van de tweede helft. Twee minuten na rust was het al raak: Steve Schalkwijk schoot de gelijkmaker op het scorebord na goed werk van Rik Impens. De Belgische middenvelder was twee minuten later zelf doelpuntenmaker toen hij DOVO-doelman Jeroen Vrolijk in de rechterhoek verschalkte: 1-2.

Schalkwijk dacht Hoek al snel na de marge op twee te brengen, maar zijn rake kopbal werd afgekeurd vanwege buitenspel. De ingevallen Seppe Vereecke, Jahrdell Constansia en Mohammad Jabar Zada zagen hoe DOVO vijf minuten voor het laatste fluitsignaal nog bijna de gelijkmaker binnenschoot. Maar juist het tegenovergestelde gebeurde, toen Jahrdell Constansia in een spannende slotfase voor de derde Zeeuws-Vlaamse treffer zorgde.

Dat leverde Hoek een 1-3 overwinning op in Veenendaal: de tweede overwinning op rij voor de ploeg van Lieven Gevaert.

Scoreverloop

1-0 Nick Hak (32)

1-1 Steve Schalkwijk (47)

1-2 Rik Impens (49)

1-3 Jahrdell Constansia (90)

Opstelling Hoek

Griffin de Vroe, Ruben de Jager, Alexander Embrechts, Roycel James, Karim Bannani, Jonathan Constansia, Aaron Verwilligen (Seppe Vereecke/46), Rik Impens, Istvan Bakx, Steve Schalkwijk (Jahrdell Constansia/86), Giovanny Delannoy (Mohammad Jabar Zada/83)