Trekvogels tellen in Breskens: 'Je hoort ze voordat je ze ziet'

"Op telposten in heel Europa worden er vandaag simultaan trekvogels geteld om een gezamenlijk beeld te krijgen: hoe trekken vogels door Europa?", vertelt Eric Marteijn. Hij spot al meer dan veertig jaar vogels en staat regelmatig bij de telpost in Breskens. "Mensen beleven plezier aan vogels kijken, verbazen zich over hoe vogels zich bewegen en waar ze allemaal vandaan komen."

Maar daarnaast is de telling zeker ook belangrijk voor de bescherming van vogels. "Als je die beweging goed vastlegt, dan krijg je ook een goed beeld van hoe de trekbanen door Nederland en Europa lopen. Dat is goed om mee te nemen in bijvoorbeeld de bouw van windmolens, zodat we daar rekening mee kunnen houden."

De aantallen worden bijgehouden en aan het einde van de dag verzameld (foto: Omroep Zeeland)

"Het is niet super, maar ook niet slecht vandaag", zegt Marteijn. Het is een bewolkte dag, maar daardoor kunnen de spotters de vogels juist wat beter zien. "Als de zon schijnt, kunnen je ogen de vogels bijna niet onderscheiden", legt hij uit. Maar vanwege de wind zitten de vogels hoog. "Je hoort ze sowieso voordat je ze ziet."

Dat weerhoudt de liefhebbers er niet van ze te kunnen spotten. Veelvoorkomende soorten worden in groten getale geteld: een paar duizend spreeuwen, iets meer dan duizend graspiepers. "Maar we hadden ook een mooie late wespendief en een grote gele kwikstaart." De aantallen worden bijgehouden met handmatige tellers.

In Breskens werd onder andere de tapuit gespot (foto: Johnny du Burck)

Als er een bijzondere vogel langs vliegt zorgt dat voor enthousiasme in de groep, vertelt Marteijn. "Hier is enthousiasme maar blijft iedereen rustig. Er zijn plekken waar spotters elkaar dan high fives geven, kreten uitslaan en bier opentrekken bij een leuke soort."

Let op: vogel gespot

Dat enthousiasme wordt aangewakkerd door onderling contact tussen verschillende telposten. "Sommige telposten houden de telling digitaal bij, waardoor je live mee kunt kijken", vertelt Marteijn. "Maar we kennen elkaar allemaal, dus we hebben ook persoonlijk contact."

Zo ontving Marteijn een berichtje van een vogelaar uit Westkapelle, dat daar een zwarte ibis was gespot. "Dan zijn we daar hier ook alert op. Als we die nog zien zou dat wel heel mooi zijn."

De getelde trekvogels worden verzameld op deze website.

Trekvogels tellen in Breskens