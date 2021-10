DZK lekker uit de startblokken: meteen winst op concurrent

DZK is vanaf het begin sterker. Precies na een halve minuut scoort Alex Breel de openingstreffer. Binnen een minuut is het 2-0, dankzij Martijn Mechielsen. DZT62 is daarna wakker en maakt er 2-1 van. In de rest van de eerste periode en de gehele tweede periode is DZK duidelijk sterker.

Niet meer kwijtspelen

Coach Cees van Houwelingen daarover: "Ik denk dat we de wedstrijd gewonnen hebben in het eerste stuk, waar we uiteindelijk op een 5-1 voorsprong komen. Dan zie je dat je dat niet meer kwijt kan spelen."

Alex Breel (DZK) neemt het doel van DZT62 onder vuur (foto: Omroep Zeeland)

Toch lijkt het af en toe nog heel spannend te worden. De derde periode is rommelig van de kant van DZK. DZT62 komt een paar keer goed terug maar steeds weten de Vlissingers de marge te vergroten. In de vierde periode lijkt het gevoel dat deze wedstrijd in de tas zit de Vlissingse ploeg over te nemen.

In de tas

"Met nog vijf minuten te spelen en vier doelpunten verschil, dan heb je in principe de pot binnen", legt Sjoerd Leijnse uit. "Bij waterpolo heb je twee aanvallen in een minuut, twee keer dertig seconden. Dus als je je eigen aanvallen uitspeelt, kunnen zij bijna niet meer gelijk komen."

En dat gebeurt ook niet. DZK wint met 9-6 en deelt zo een mentale tik uit aan concurrent DZT62. En misschien ook wel aan de andere topploegen in de competitie. Leijnse: "Die zien het resultaat ook." Ze weten dus dat DZK een geduchte tegenstander is.