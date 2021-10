Zeeuwse 'meedenkers' helpen om de juiste weg te vinden in het ingewikkelde zorglandschap

Iemand die je helpt de weg te vinden in het 'zorglandschap'. Officieel heet heet zo iemand een cliëntondersteuner. In de campagne hebben ze het liever over meedenkers.

Ontlasten mantelzorger

Zo'n meedenker kan je helpen bij het vinden van de juiste zorg in de meest brede zin van het woord. Bijvoorbeeld als je mantelzorger bent en graag ontlast wil worden, maar niet goed weet bij wie of waar je moet zijn.

18 jaar en dan?

Of als je 18 jaar wordt en tot die tijd in de jeugdzorg hebt gezeten en nu 'ineens' van alles zelf moet regelen. Bijvoorbeeld woonruimte zoeken of belastingpapieren invullen. Een meedenker helpt je daarmee.

Foto uit campagne Meedenkers Zeeland (foto: SMWO)

Ghislaine van der Linde van SMWO, de koepel van maatschappelijke organisatie van de Bevelanden en Schouwen-Duiveland: "Ik denk inderdaad dat veel mensen niet weten dat ze gratis die hulp mogen en kunnen inroepen." Zelf is ze een professionele meedenker, een cliëntenondersteuner.

Formulieren invullen

Van der Linde heeft net een groep vrijwillige meedenkers opgeleid. "Die kunnen laagdrempelig helpen. Bijvoorbeeld bij het invullen van formulieren of het contactleggen met zorgorganisaties." Komen de vrijwilligers er niet uit, dan kunnen ze hulp inschakelen van Van der Linde of een van haar collega's. Van der Linde hoopt echt dat mensen meer gebruik van meedenkers gaan maken. "Er zijn zo veel regels en ze veranderen zo vaak."

Ook voor mantelzorgers met vragen is er een meedenker, zegt SMWO (foto: SMWO)

Vooralsnog is er alleen nog een website: meedenkerszeeland.nl. Volgens Van der Linde wordt er nog nagedacht over hoe het bestaan van de meedenkers verder onder de aandacht gebracht kan worden. Ze hoopt op meer werk. Voor haar vrijwilligers in de eerste plaats. "Dat zou mooi zijn. Ze zijn er klaar voor. "