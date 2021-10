Tim van Dijke boekt eerste profzege

Tim van Dijke won de slotrit in Zagreb (foto: Jumbo-Visma)

Tim van Dijke reed in Kroatië tot vandaag vooral in dienst van zijn broer en van sprinter Olav Kooij, maar greep in de laatste ronde op het parcours in Zagreb plots een kans voor zichzelf. Op het laatste klimmetje van de dag ontsnapte hij met Williams en Hoelgaard, die beiden op zoek waren naar een beslissende voorsprong in het algemeen klassement. Van Dijke reed in het wiel van de twee naar de finish en stak met nog enkele meters te gaan voorbij Williams. Vijf seconden later kwam het peloton, met daarin ook Mick van Dijke over de streep.

Mick van Dijke stond bij de start nog op de tweede plaats in het algemeen klassement, maar kon de drie ontsnapten niet volgen. Hij eindigde als 21e in de laatste etappe en werd in het klassement gepasseerd door Hoelgaard, die op de tweede plaats eindigt achter winnaar Williams. In het jongerenklassement bleek Mick van Dijke een goede twee minuten sneller dan de Spanjaard Oier Lazkano.