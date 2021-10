Dreischor krijgt na ruim twintig jaar strijd zijn fietspad

De discussie over een losliggend fietspad langs de dijk werd al gevoerd in de toenmalige gemeente Brouwershaven, meer dan twintig jaar terug. "Hoe dat kan?", reageert Heleen van der Linde van het actiecomité, dat al jaren ijvert voor een veiliger fietspad. "Als je met mensen iets moet realiseren, merk je hoeveel problemen dat oplevert."

Een belangrijk struikelblok was dat omwonenden grond moesten inleveren om een veiligere verkeerssituatie te creëren. De dijk is smal en onoverzichtelijk en volgens de inwoners wordt er veel te hard gereden. Het waterschap, de wegbeheerder, kwam tot voor kort niet verder dan het uitspreken van goede intenties, omdat het niet tot overeenstemming kon komen met alle boeren over de aankoop van grond.

Akkoord

Er ligt nu alsnog een akkoord, waarbij één aanwonende boer niet meedoet. Dat lijkt geen probleem, omdat het tracé van het fietspad kan worden verlegd.

De dorpsraad is vrijdagochtend telefonisch geïnformeerd door de verantwoordelijke waterschapsbestuurder. Voorzitter Leone van der Sar reageert euforisch. "De vlag gaat hier uit. Gebak voor het hele dorpsraadbestuur! We zijn zo blij dat er een eind is gekomen aan de impasse rond die grondaankoop. Dit is de route van onze kinderen die naar de middelbare school gaan in Zierikzee. Er waren zijn al zo veel bijna-ongelukken geweest."

"We zijn dolblij dat het fietspad er nu komt", zegt ook Jan Ruitenbeek van het actiecomité. "De steun van het dorp was groot. En het lijkt me ook goed om toch ook even het waterschap te bedanken. We hebben het ze niet makkelijk gemaakt. Dat hoeft ook niet, maar het resultaat telt."

Het fietspad wordt aangelegd in 2024. Dan wordt ook het wegdek van de Roterijdijk vernieuwd.