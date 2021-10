'Het was er weer', organisatie Kustmarathon moe maar voldaan

Kustmarathon 2021 van start (foto: Omroep Zeeland)

"Het voelde als vanouds. Het was echt fantastisch om weer te mogen organiseren. Fantastisch ook dat deelnemers en toeschouwers allemaal hebben gewacht om nu weer mee te doen", zegt Simons.

Vorig jaar kon de Kustmarathon niet doorgaan vanwege alle coronamaatregelen. Ook dit jaar had de organisatie nog te maken met enkele aanpassingen. "We hebben de deelnemers gespreid laten starten. Bij de wandelmarathon konden ze eerder starten. Sommige dingen zijn goed bevallen en nemen we mee in overweging voor volgend jaar."

De deelnemers trotseerden de elementen (foto: Jos Clarijs)

De achttiende editie was een zware. "De marathon was heroïsch. En dan de wandelmarathon met die hoeveelheid regen. Je hebt het weer niet in de hand. Zaterdagavond gingen er met windkracht zeven wat dranghekken en wc's om. We hebben het parcours nagelopen en alles rechtgezet. Voor de deelnemers is het echt zwaar geweest."

Nieuw Ladiestrail

Een nieuw onderdeel dit jaar was de Ladiestrail op vrijdagavond. Een 15 kilometer lange tocht over voornamelijk onverhard terrein. "De ladies die binnenkwamen waren enthousiast en vonden het een leuke aanvulling."

Na vandaag zit het er voor dit jaar weer op. De organisatie breekt vandaag de boel af.