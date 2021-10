Marketingondernemer Dennis Castel gelooft in zijn stad: 'Vlissingen wordt het nieuwe Domburg'

"De stad heeft een zware tijd gehad, maar we zijn nu echt vooruit aan het gaan", vertelt Castel terwijl hij in het centrum van zijn geliefde Vlissingen staat. "Ik ben ervan overtuigd dat we over een jaar of vijf het nieuwe Domburg van Zeeland zijn. Dan wil je hier flaneren over de boulevard, slapen in een van onze luxe hotels of lekker struinen door de winkelstraatjes van onze prachtige stad."

Druk baasje

Als marketeer weet hij Vlissingen als geen ander aan te prijzen. Castel is voorzitter van de stichting IN Vlissingen. Daarmee zet hij de stad en zijn ondernemers op de kaart en probeert hij toeristen van ver buiten de provincie naar de 'mooiste stad van Zeeland' te halen.

Castel zet zich op verschillende fronten in voor de stad en de provincie. Hij is vrijwilliger voor Rescue Vlissingen, is lid van de adviescommissie Samen in Zee bij de provincie om de Zeeuwse culturele sector te versterken en runt een online marketingbureau. "Er zitten 24 uur in een dag, zeg ik altijd. Ik sta vroeg op en klap soms pas 's nachts mijn laptop dicht. Als werk niet als werk voelt, kun je daar heel de dag mee bezig zijn."

Al jong ondernemer

Het ondernemen zit er van jongs af aan in: "Ik hield als kind al niet van hutten bouwen en was toen al commercieel ingesteld. Ik onderhandelde met mijn ouders over van alles en nog wat. Tot vervelends aan toe."

Dennis Castel in het Scheldekwartier (foto: Omroep Zeeland)

De eerste ondernemingen begon hij in zijn tienerjaren op z'n zolderkamertje in Zoutelande. "In die tijd kon je bijvoorbeeld ringtones kopen voor op je mobiele telefoon. Die kocht je via de sms, maar ik vond ze behoorlijk aan de prijs en dacht: 'kan dat niet anders?' Toen ben ik gaan zoeken en ontdekte hoe ik ze voor de helft van de prijs kon aanbieden. Er zat gewoon een enorme marge op."

Condooms verkopen via sms

Het bedrijfje werd al snel doorverkocht en hij rolde vanzelf weer in de volgende onderneming. Die had alles te maken met condooms. "Zeker in die tijd was het beschamend om ze te kopen in de winkel, dus toen dacht ik: 'hoe leuk zou het zijn als je condooms gewoon afrekent met je beltegoed?' Een paar maanden later hadden we een online winkeltje waarin we condooms via de sms verkochten."

Scheldekwartier

Inmiddels houdt hij zich vooral bezig met Vlissingen en de vele ontwikkelingen die de stad doormaakt. "Het bruist. Dat heeft het jarenlang gedaan, maar dat heeft niet iedereen gezien. Nu komen we op zo'n punt waarbij het echt zichtbaar wordt. Het hele terrein van het Scheldekwartier, dat herken je over een paar jaar niet meer terug."

Zichtbaarheid

Nog meer reden voor Castel om zijn stad op de kaart te zetten: "Bij de stichting houden we ons bezig met de zichtbaarheid in de breedste zin van het woord. We maken videoproducties met ondernemers, maar ook over de ontwikkelingen van het Scheldekwartier. We merken we dat die video's het erg goed doen op onze social media. Daar bereiken we dan gerust tienduizenden mensen mee."

Op de vraag of Dennis Castel ooit nog weer de condoom-business ingaat antwoord hij lachend: "Nee, nee, die sla ik over. Dat is een ver verleden. Aan een grote doelgroep zou ik zeker adviseren om het te blijven gebruiken maar ik ga mij nu vooral bezighouden met andere marketingzaken."