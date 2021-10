Corona in Zeeland: piek in Middelburg

Impressie van het coronavirus SARS-CoV-2, dat de ziekte Covid-19 kan veroorzaken (foto: Omroep Zeeland)

Goes, Terneuzen en Veere komen met elk vijf nieuwe besmettingen op de tweede plaats in onze provincie. De gemeente die gisteren nog zeven nieuwe besmettingen telde, Reimerswaal, houdt het vandaag op nul.

Per gemeente

do 30 sep vr 1 okt za 2 okt zo 3 okt ma 4 okt Borsele 6 2 1 2 3 Goes 1 12 3 3 5 Hulst 0 1 1 1 2 Kapelle 1 0 0 0 1 Middelburg 6 4 2 3 10 Noord-Beveland 0 1 0 0 1 Reimerswaal 1 2 0 7 0 Schouwen-Duiveland 2 1 1 1 3 Sluis 0 2 4 0 1 Terneuzen 8 4 9 5 5 Tholen 1 0 2 3 1 Veere 0 1 1 0 5 Vlissingen 3 3 4 3 3 totaal Zeeland 29 33 28 28 40

De algehele besmettingsgraad lijkt in Zeeland iets omlaag te gaan. In de afgelopen zeven dagen komt niet een gemeente boven het promillage van 1 uit. Dat wil zeggen dat in iedere gemeente het aantal nieuwe besmettingen minder dan 1 per duizend inwoners blijft. Dat is in de afgelopen weken nog niet voorgekomen.

Veertiendagentrend

In de gemeente Kapelle is de veertiendagentrend gelijkblijvend. In zes Zeeuwse gemeenten gaat die trend omlaag, namelijk in Sluis, Vlissingen, Goes, Terneuzen, Hulst en Tholen. Ga met de muis over onderstaand kaartje voor de cijfers per gemeente. In de andere gemeenten gaat de trend iets omhoog.

De veertiendagentrend wordt bepaald door het totaalcijfer van de laatste zeven dagen te vergelijken met het totaal van de zeven dagen ervoor.

Acht coronapatiënten in de Zeeuwse ziekenhuizen

In onze provincie liggen op dit moment acht coronapatiënten in het ziekenhuis. Vier van deze patiënten zijn opgenomen in het Adrz in Goes en de andere vier in ZorgSaam Terneuzen. Beide ziekenhuizen verplegen twee mensen met corona op de Intensive Care.