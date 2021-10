Geen reactie? Dan dwangsommen tot 15.000 euro voor provincie Zeeland

advocaat Rogier Hörchner (foto: Hörchner advocaten)

Advocaat Hörchner staat stichting Schone Polder bij in de strijd tegen de verontreinigde dijk en het plan om bij Perkpolder een nieuwe wijk met onder meer recreatiewoningen, een restaurant en een jachthaven te realiseren.

De advocaat deed vorig jaar april beroep op de Wet openbaarheid van bestuur, oftewel WOB. Hij vroeg documenten op bij de provincie om inzage te krijgen in de besluitvorming met betrekking tot Plan Perkpolder.

'Aanvraag niet precies genoeg'

Normaal gesproken had de provincie binnen acht weken een beslissing moeten nemen, maar tot nu toe is dat nog niet gebeurd. Het argument dat de provincie geeft is dat de aanvraag 'niet precies genoeg' is. Volgens de provincie is het niet duidelijk welke documenten de advocaat wil inzien.

De provincie denkt dat het wellicht om meer dan 7.000 documenten gaat en wil meer informatie zodat het aantal wellicht verminderd kan worden.

Abdijplein in Middelburg (foto: Adrie de Willigen)

Hörchner kwam er met een ambtenaar en de provinciale advocaat keer op keer niet uit. De provincie bleef volhouden dat het verzoek niet duidelijk was, terwijl Hörchner dat wel vond. Ondertussen verstreek de tijd en bleef een beslissing op het verzoek uit.

Een beslissing afdwingen

Hörchner wilde in november vorig jaar via de rechter een beslissing afdwingen, maar de rechter wees dat af omdat hij het beroep te laat indiende. Vervolgens diende Hörchner een klacht in tegen de twee ambtenaren van de provincie.

Een nieuw beroep bij de rechtbank leidde op 23 augustus dit jaar tot de uitspraak dat de provincie binnen zes weken een besluit moet nemen. Zo niet, dan volgen er dwangsommen tot een maximumbedrag van 15.000 euro.

Impressie van Plan Perkpolder, waar het WOB-verzoek over gaat (foto: OZ)

Als partijen er op deze manier niet uitkomen, is de provincie verplicht om behulpzaam te zijn ten opzichte van de indiener van een verzoek, vindt de bezwarencommissie.

In dit geval is dat niet gebeurd. De commissie betreurt de opstelling van de ambtenaren en Gedeputeerde Staten bij de behandeling van het WOB-verzoek. Maar volgens de commissie is niet aan te tonen dat de twee ambtenaren Hörchner niet respectvol hebben behandeld.

Geen oplossingsgerichte opstelling

Het is de bezwarencommissie niet duidelijk waarom er nog geen beslissing is genomen. Dat het wellicht om duizenden documenten gaat is geen reden om geen beslissing te nemen. "Ingeval de personele bezetting ontoereikend is kan bijvoorbeeld externe expertise worden ingehuurd." Er is volgens de commissie 'geen oplossingsgerichte opstelling' van de provincie geweest.

Provinciehuis in Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

Gedeputeerde Staten heeft het advies van de commissie om de klacht gegrond te verklaren, gedeeltelijk overgenomen. GS zegt zich niet te herkennen in de termen 'aanhoudende klantonvriendelijkheid' en 'onnodig onvriendelijke mails', zoals Hörchner heeft aangeven, maar vindt dat er wel 'meer actieve begeleiding verwacht had mogen worden' bij zijn hulpvraag.

Hörchner zegt dat dit een teken is dat 'er serieus iets mis is met de bestuurscultuur van GS in Zeeland'. Hij denkt erover denkt om de Ombudsman in te schakelen met de vraag om de bestuurscultuur onder de loep te nemen.