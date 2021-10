Dierenasiels verwachten tweede golf coronadieren: 'We zien veel in het buitenland aangeschafte dieren'

De kattenkamer in het asiel van Terneuzen (foto: Omroep Zeeland)

Bij het dierenasiel in Terneuzen valt het op dat vooral pups uit het buitenland binnen worden gebracht. Volgens Annick van Grimberghe is dat meteen een gevolg van corona. "Mensen zijn op zoek gegaan naar een hond of kat en doordat er veel vraag naar was, zijn mensen zelfs in het buitenland gaan zoeken. De dieren komen zelfs uit Spanje of Griekenland."

'Het verzorgen is vaak te intensief'

Maar na de aanschaf gaat het bij flink wat dierenbezitters mis. Het verzorgen van een dier is toch te intensief, of baasjes zijn nu weer minder thuis. "Een dier heeft alle aandacht gehad tijdens de lockdown", aldus Van Grimberghe. "Nu is er voor veel mensen weer minder tijd en helaas komen ze dan hier terecht."



Ook katten en kittens worden opnieuw meer binnengebracht. Niet alleen dieren waar afstand van is gedaan, komen bij het asiel terecht, maar ook zwerfkatten komen binnen. Of dat door corona komt? Dat weten ze niet bij het asiel in Terneuzen.

Één van de kittens in Terneuzen (foto: Omroep Zeeland)

Ook bij het dierensasiel in Goes is het de afgelopen tijd erg druk geweest. Meer dan gemiddeld zaten er de afgelopen tijd jonge katten die zwervend zijn aangetroffen.

Toch gaat het in Goes nu goed, want veel beesten hebben al een nieuw thuis gevonden. Een eventueel nieuwe golf aan zwerfdieren zou het asiel aankunnen, na een opnamestop van twee maanden.

In Terneuzen zijn de medewerkers van het asiel wel wat gewend, want volgens Annick van Grimberghe is het aantal dieren altijd wisselend. "We zien altijd wel golven in het asiel en hebben dan ook goede hoop dat er na de herfstvakantie ook weer veel dieren ergens worden geplaatst."