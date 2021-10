Pieters leven hing aan een zijden draadje, maar zaterdag liep hij de Kustmarathon uit

De broers uit Koudekerke maakten indruk in de tv-uitzending van Omroep Zeeland over de Kustmarathon. Daarin vielen ze elkaar zichtbaar geëmotioneerd in de armen. Moeder Elise Kremer schiet nog altijd vol bij het zien van de beelden: "Als familie weten we wat er nog meer gespeeld heeft en dat maakt het heel emotioneel. We hebben nooit kunnen bevroeden dat Pieter enigszins zou herstellen, laat staan dat hij fysiek in staat is om de marathon te lopen."

Niet verwacht dat dit ooit zou kunnen

Voor Mees was het drie jaar geleden de vraag of hij ooit nog met zijn broer zou kunnen hardlopen; "Pieter is vijf meter naar beneden gevallen van een wenteltrap. Vlak na het ongeluk hadden we ervoor getekend als Pieter in een rolstoel door het leven zou kunnen gaan. We hadden zeker niet verwacht dat dit ooit zou kunnen, maar we hebben wel telkens een drang gehad om meer te gaan doen samen."

En die drang heeft niet alleen Mees, maar ook Pieter: "Door het ongeluk heb ik hersenletsel opgelopen. Mijn brein herstelt zich niet, maar ik probeer wel nieuwe verbindingen te leggen in mijn hersenen. Dat doe ik door veel te sporten en door te blijven revalideren in het Daan Theeuwes Centrum in Woerden."

Moeder Elise en zoon Pieter Kremer (foto: Omroep Zeeland)

Pieter heeft altijd gedroomd van een baan in de financiële sector. Door het ongeluk heeft hij moeten stoppen met zijn studie en zijn toekomstplannen moeten wijzigen: "Die realisatie is vreselijk. Daar heb ik nog steeds last van. Ik weet niet hoe mijn verre toekomst eruit ziet."

Op zoek naar een passende baan

Binnenkort start hij met een traject bij de Edwin van der Sar Foundation: "Dat fonds gaat me helpen met het vinden van een passende baan die aansluit bij wat ik kan en wil. Ik vind het vooral belangrijk dat ik iets ga doen waar ik gelukkig van word, ik heb geleerd dat dat uiteindelijk echt telt."

Niet de laatste marathon

De Kustmarathon is niet de laatste marathon die de broers lopen: "We hebben al meteen plannen gemaakt voor volgend jaar. Dan willen we graag ook weer een marathon lopen, maar de Kustmarathon slaan we volgend jaar even over, die was toch wel heel zwaar!", vertelt Pieter lachend.