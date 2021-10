Zeeuwse Evelien in Oostenrijk: 'Wat zijn jullie benzineprijzen hoog'

Evelien vanuit Oostenrijk (foto: Omroep Zeeland)

"Je snapt het niet, ze knagen alles kapot. Vorige week probeerden ze de dieselfilter uit onze auto te halen. Mijn man snapt er niks van, die krijgt die filter nog niet eens met z'n handen los. Ook hebben ze de ruitenwissersproeislang al kapot gemaakt."

Evelien gaat nog geen stappen ondernemen, maar checkt voor de zekerheid wel iedere keer even haar auto voor ze ermee vertrekt. "We willen volgende maand eindelijk weer naar Zeeland afreizen, want ik wil mijn moedertje ook wel weer eens zien. Vanwege corona is dat ontzettend lang geleden, maar dan moet die auto wel oké zijn", vertelt ze.

Zo ziet een marter eruit (foto: ANP)

Behalve dat Evelien de auto moet checken voor haar vertrek naar Zeeland, vult ze het liefst ook wat jerrycans met benzine. "Ik hoorde hoe hoog de benzineprijzen in Nederland zijn, niet normaal joh", zegt ze vol ongeloof.

Luister hieronder het gesprek met Evelien terug:

Evelien vertelt vanuit Oostenrijk

"Ik schrok me dood. Dat wordt een duur ritje als ik van Zeeland terug naar huis in Oostenrijk moet. Diesel kost bij ons is 1,27 euro per liter, maar voor ons is dat duur. Normaal kost het zo'n 1,13 euro. Benzine kost hier nu 1,34 euro en dat is eigenlijk voor ons ook al niet goedkoop."