Na 49 jaar gaat politieagent Henk met pensioen: 'De marathon was mijn laatste dag met een diamanten randje'

Henk van der Linden blikt terug op de mooie en moeilijke tijden die hij bij de politie heeft gehad (foto: Omroep Zeeland)

Vanaf vandaag is Henk met pensioen. "Het was geen dag met een gouden randje, maar het was er een met een diamanten randje", blikt Henk met een dubbel gevoel terug. Hij gaat zijn werk enorm missen, zeker als er evenementen gehouden worden, zoals afgelopen weekeinde.

"Het is prachtig om je carrière met een evenement als de kustmarathon af te sluiten", vervolgt Henk. "Je ziet op zo'n dag veel mensen die je in de afgelopen 49 jaar door je werk hebt leren kennen. Dat is prachtig. Wel heb je, doordat je al die bekenden tegenkomt, constant flashbacks naar de afgelopen jaren. En nu is het echt over."

Henk reed samen met zijn collega langs het parcours van de marathon. Zijn taak: het verkeer in goede banen leiden. "En als het misgaat dan moet je er natuurlijk gewoon zijn. Maar er is niets misgegaan, dus het was een topdag."

Luister hieronder het gesprek met Henk terug:

Henk van der Linde over zijn laatste werkdag als agent op de Kustmarathon

Henk heeft vooral goede herinneringen aan zijn 49-jarige carrière als politieagent. "Maar, als politieagent sta je overal vooraan. Dat kan leuk zijn, zoals met evenementen, maar dat kan ook heel heftig zijn", geeft Henk toe. "Traumatische gebeurtenissen bijvoorbeeld, waar de dood bij komt kijken. En dat je daarna bij een familie aan de keukentafel zit waar je moet vertellen dat hun dierbare is overleden. Dat is heel heftig."

Zo schoten er het afgelopen weekend allerlei herinneringen door Henks gedachten. Verdrietige, maar vooral blije. "Ik weet nog dat ik wel eens tegen mijn baas heb gegrapt na een mooie dag: 'Ik heb zo genoten vandaag, ik hoef eigenlijk geen salaris.' Want zo mooi was het."

Verslaggever Carmen Wisse kwam politieagent Henk tegen tijdens de wandelmarathon, op zijn laatste werkdag (foto: Omroep Zeeland)

"Eigenlijk wil ik ook helemaal niet stoppen", geeft de voormalig agent toe. "Maar ja, op een gegeven moment heb je de leeftijd. Het werk wordt er daarnaast ook niet makkelijker op. Vanwege allerlei politieke beslissingen moeten we met veel minder mensen veel meer werk doen. Dat blijkt dat je er niet altijd meer kan zijn voor de mensen op straat, voor de inwoners, voor de mensen die je nodig hebben en dat gaat mij aan het hart. Het is voor mij dus tijd om te stoppen."

Maar, echt stoppen kan Henk niet. "Natuurlijk ga ik eerst even niets doen. Ik ga wel zien waar die vrijheid mij brengt. Maar uiteindelijk ben ik altijd graag tussen de mensen en dat wil ik blijven doen."