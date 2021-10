Bibliotheekbus op zoek naar nieuwe lezers bij Vlissingse scholen

De ColumBus rijdt normaal gesproken naar dorpen waar geen bibliotheek is. Maar in Vlissingen rijdt de bus vol boeken nu ook naar basisscholen. "We vinden het belangrijk om kinderen te laten zien hoe leuk lezen is", zegt Verhage. En het is niet alleen leuk, maar ook belangrijk, vindt ze. "Taal is de poort naar de maatschappij."

Voorlezen

De bus rijdt naar basisscholen waarvan bekend is dat er leerlingen zijn die minder snel zelf naar de bieb gaan of die zelfs een taalachterstand hebben. Verhage: "Hier zijn kinderen die extra zorg behoeven. Deze kinderen worden op deze manier extra gestimuleerd." Ook de ouders worden de bus in gelokt, waar vaders en moeders worden aangespoord om voor te lezen.

De gemeente hoopt dat kennismaking met boeken in de ColumBus leidt tot meer leeshonger. "Dit is het voorportaal van de bibliotheek. Het is de bedoeling dat kinderen zó geprikkeld worden dat ze ook zelf naar de bibliotheek gaan."

