Maurice (28) uit Sluis staat als hunk op Boerenkalender. 'Dat leek me we leutig'

Boer Maurice Gijzels uit Sluis staat in Boerenkalender (foto: Omroep Zeeland)

Maurice gaf zich voor de grap op als kalendermodel. "Mijn vriendin kwam ermee. Samen met een vriendin: 'Zullen we je eens inschrijven?' Ik dacht: 'dat doe ik gewoon. Dat is wel leutig'. Maar toen ik in Griekenland op vakantie was, kwam ik erachter dat ik bij de laatste 25 zat. Ik moest een promotiefilmpje maken." En nu prijkt hij met een blote bast in een tuinbroek op de kalender. "Ambities om model te worden? Nee die heb ik nooit gehad. Het leek me gewoon leuk om mee te maken, dan heb ik later wat om te laten zien."

De kalender met schaars geklede boeren en boerinnen verschijnt ieder jaar. De uitgever zegt met de kalender aandacht te willen vragen voor de agrarische sector. Maurice is dit jaar niet de enige Zeeuw die zich ontbloot voor de kalender. Willemieke uit Oosterland staat op de Boerinnenkalender. Willemieke wil verder niet in de publiciteit.

Trots

Aan de tatoeages op het lijf van Maurice is te zien waar hij vandaan komt. Op zijn rechterbiceps staat 'Luctor et Emergo' geschreven. "Daar staat ook het wapen van Zeeland op. Ik ben trots op waar ik vandaan kom. Achter alle tatoeages zit een verhaal. Een ander koopt een schilderij voor aan de muur, ik koop een schilderij voor aan mijn lijf."

Maurice is boer, maar hij woont in een rijtjeshuis in Sluis. "Ik had op 21-jarige leeftijd nog niet het geld om een boerderij te kopen" vertelt hij. "We zijn in een rijtjeshuis begonnen. Inmiddels hebben we een boerderij, maar we hebben daar nog veel werk aan, dus de komende twee jaar zit ik nog in een rijtjeshuis."

Dikbilrunderen

Zijn werk is zijn passie, vertelt hij. "Wij hebben een veehouderij, we hebben Belgische blauwe dikbilrunderen die we opfokken en afmesten. Ik ben niet alleen boer, maar ook slager. Het is mooi om een dieren een mooi comfortabel leven te geven, met mooi voedsel. We doen alles zelf. Niks komt van buitenaf, alles komt van binnen een straal van twintig kilometer."

De kalender wordt aanstaande vrijdag gepresenteerd, maar Maurice is er niet bij. "Ik heb het veel te druk met werk", zegt hij. "Ik heb nog niet eens de foto gezien."