Goedemorgen! Hunk op boerenkalender, dag van de leraar en vanmiddag regen

Zonsopkomst in Vlissingen (foto: Rinus Kallemein)

De 33-jarige man uit Oost-Souburg die eind juni in de Jozef Israelslaan in Vlissingen opgepakt werd, moet vandaag voor de rechter verschijnen. De man werd door de politie neergeschoten nadat hij een agent had aangevallen met een mes.

De zaak kreeg veel aandacht omdat er filmpjes circuleerden waarop te zien is hoe de verdachte op de grond zit bij een auto en een afwerend gebaar maakt. Een agent staat op een meter of twee afstand. Daarna zijn schoten te horen en ligt de man op de straat. De verdachte raakte niet levensbedreigend gewond, maar werd wel naar het ziekenhuis gebracht. De rechter gaat vandaag verder in op de zaak.

Eenzaamheid tegengaan in Goes

In Goes-Zuid kun je vandaag terecht voor 'een bakje koffie en verbinding'. De gemeente Goes is een van de Zeeuwse gemeenten die eenzaamheid wil aanpakken en wil daarom haar inwoners kennis laten maken met verschillende organisaties die eenzaamheid kunnen tegengaan. Vanmiddag kunt je een bezoekje brengen aan Buurthuis de Pit, SMWO, Wijkbedrijf Incluzio, Stadstuin Goes en Rafaël Goes.

De gemeente Goes wil eenzaamheid tegengaan (foto: ANP)

Maurice Gijzels (28) uit Sluis staat volgend jaar als hunk op de boerenkalender. Hij gaf zich op voor de grap, maar kwam tot zijn verrassing bij de laatste twaalf mannen die uit de kleren mochten voor de fotograaf. Gijzels is veeboer. Het leek hem 'wel leutig' om te poseren. "Dan heb ik later wat om te laten zien."

Regen, regen en nog eens regen. Net als afgelopen weekend tijdens de marathon (foto: Omroep Zeeland)

Het weer

We beginnen met helder weer en veel zon, maar de bewolking zal toenemen en later in de ochtend en vanmiddag passeert een front met een periode met regen. In de namiddag en vanavond is de wind gedraaid naar het zuidwesten en dan komen er buien van zee. Bij die buien is kans op windstoten en staat er windkracht 5 tot 7. Maximum vanmiddag zo'n 15 graden.