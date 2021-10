Goes heeft de meeste huizen zonder gas

Warmtepomp (foto: Pixabay)

Goes heeft wat dit betreft veruit het hoogste cijfer van Zeeland. Tholen komt met 1,7 procent er ver achteraan op de tweede plaats. Vlissingen en Middelburg delen in Zeeland de laagste plaats met 0,4 procent.

Warmtepompen

Het betreffen cijfers over 2020, afkomstig van het CBS. In de meeste gevallen gaat het om recente warmwaterinstallaties (zoals warmtepompen) en andere elektrische voorzieningen. Want drie jaar eerder, in 2017, waren de cijfers overal in Nederland, en ook in Goes, veel lager.

Gasloos op de kaart

Ga met de muis over onderstaande kaart voor de cijfers per gemeente. Helemaal zonder gas zijn de woningen waar zowel de cv, de keuken als de badkamer helemaal op elektriciteit draaien.

Per gemeente wordt in de popup ook het percentage woningen gegeven waar de warmwatervoorziening al wel elektrisch is, maar het koken bijvoorbeeld nog op gas gebeurt. Ook in dat geval staan de Goese woningen op nummer 1 in Zeeland.

Niet alleen in Zeeland, ook in de rest van Nederland zijn de verschillen groot. Zeeland doet het wat gasloos betreft beter dan het landelijke gemiddelde, maar komt met 1,3 procent op de derde plaats. Namelijk achter Friesland (1,7 procent) en Noord-Brabant (1,5 procent). In de Randstad en in Limburg zijn de percentages het laagst.

Zesde plaats

Op de ranglijst van Nederlandse gemeenten komt Goes op de zesde plaats.

Percentage huizen zonder gas

Rang Gemeente Procent 1 Blaricum (NH) 16,7 2 Loppersum (Gr) 6,4 3 Vlieland (Fr) 5,7 4 Etten-Leur (NB) 5,5 Schiermonnikoog (Fr) 5,5 6 Goes 4,6

Het is rijksbeleid om heel Nederland in 2050, dus over 29 jaar, zonder aardgas te verwarmen, te wassen en te laten koken.