Provincie Zeeland stemt waarschijnlijk voor Klimaatplan: 'Hiermee zijn we een van de eersten!'

Eén van de maatregelen is het opvangen van (regen)water vanwege het tekort aan zoet water in de warme en droge perioden. Partijen van Forum voor Democratie tot Partij voor de Dieren willen inzetten op grootschalige wateropvang of het in ieder geval onderzocht hebben.

De ChristenUnie is ook één van de partijen die dat graag onderzocht wil hebben. "Je vraagt aan boeren en ondernemers: kom met voorstellen en dan hebben wij subsidies. Dat zijn allemaal kleinschalige dingetjes, maar is daarmee het complete plaatje goed gedekt? Wil je alleen maar kleine kansjes pakken of het grote werk aanpakken, zoals grootschalige buffering? Die analyse missen wij", aldus fractievoorzitter Jan Henk Verburg.

Het groene dak van Leen Jobse uit Oostkapelle (foto: Omroep Zeeland)

Maar volgens gedeputeerde Anita Pijpelink is een grootschalige aanpak niet eenvoudig. "Er is niet één antwoord voor de hele provincie. We zijn aan het nadenken over hoe je met minder watergebruik dezelfde opbrengst kunt hebben. Bijvoorbeeld met druppelirrigatie."

Nieuwe bomen

Niet alleen op het gebied van wateropvang zijn partijen van links tot rechts het eens. Ook als het gaat om de aanplanting van nieuwe bomen en het verminderen van bomenkap komen veel partijen nader tot elkaar. "Daar zijn we zeker voor", zegt fractievoorzitter Martin Bos van Forum voor Democratie. "Alleen verdwijnen er honderden bomen. Dus kappen met kappen en laat vooral bomen staan. Want voordat nieuwe bomen uitgegroeid zijn tot volwassen bomen ben je tientallen jaren verder."

Fractievoorzitter Trees Janssens van Partij voor de Dieren beaamt dat. "Absoluut, maar ook meer aanplanten voor extra schaduw. In de stad, in natuurgebieden maar ook meer bomen in de wei want dieren hebben daar niet altijd beschutting."

Je moet geen groen dak doen op je garage, maar al die tegels uit de voortuin halen." Leen Jobse uit Oostkapelle

Maar het gaat niet alleen om zaken die door de provincie of de gemeente aangepakt moeten worden. Het klimaatplan is ook bedoeld als stimulans voor de inwoners. Zo kiest de provincie ervoor om middels een subsidie Zeeuwen zover te krijgen dat ze, relatief goedkoop, een groen dak laten aanleggen met als doel om de hitte tegen te gaan. Leen Jobse uit Oostkapelle leeft duurzaam en heeft al sinds jaar en dag een groen dak.

Hoewel hij erkent dat het inderdaad tegen de hitte kan helpen had de provincie volgens hem het subsidiegeld beter aan iets anders kunnen besteden. "Als je ergens voor moet kiezen dan moet je geen groen dak doen maar die tegels uit voortuinen halen en daar het geld in stoppen. Die tegels laten het water direct op de straat lopen."

Toch denkt Jobse ook dat daar een taak ligt voor de Zeeuwse gemeenten. "Dat je bijvoorbeeld de tegels aan de gemeente kunt retourneren en dat de gemeente je dan plantjes geeft om in je voortuin te stoppen."

Bewustwording

Desondanks is gedeputeerde Anita Pijpelink blij dat deze week het klimaatplan, naar alle waarschijnlijkheid, door een meerderheid in Provinciale Staten aangenomen zal worden. "Het gaat om bewustwording. Bij overheden maar ook bij de individuele inwoner. Wat kun je doen om een hoosbui of een hittegolf het hoofd te bieden? We zijn één van de eersten zo niet de eerste die dit plan gaan vaststellen."