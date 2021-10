Ontwerp Terneuzense kunstenaar valt in de smaak in Groningen

Park Meerstad wint Groninger Architectuurprijs (foto: Jeroen Doorenweerd)

Voor Doorenweerd is de prijs om meerdere reden bijzonder: hij is zelf geen architect, maar een kunstenaar. En daarnaast gaat de prijs niet naar het ontwerp voor een gebouw, maar naar een park.

Groot golvend landschap

Park Meerstad is een landkunstproject en is tien hectare groot. Doorenweerd heeft het park ontworpen in samenwerking met een landschapsarchitectenbureau uit Groningen. Het ontwerp stelt een groot golvend landschap voor. Dat idee kreeg de kunstenaar toen hij plooien in zijn eigen laken zag. "Ik zag het licht op de plooi en het laken en dacht: dat is fantastisch als model."

85 kunstenaars lieten vorig jaar 130 kunstwerken zien in Park Meerstad (foto: ANP)

Het landkunstproject is tien hectare groot en van een maquette was het er ineens. "Je kunt je haast niet voorstellen hoe zoiets gemaakt wordt", zegt de kunstenaar. "Je hebt een maquette gemaakt, die kun je gewoon meedragen. Die is omgezet in een computermodel. En op basis van de hoogtelijnen in dat computermodel hebben ze dat park letterlijk 3D-geprint. Het is letterlijk uitgevoerd zoals dat model is. Dan loop je ineens rond in dat model, dat is wel echt bijzonder. Toen dacht ik van: dit is nog nooit vertoond, echt heel cool."

Doorenweerd vertelt over zijn ontworpen park