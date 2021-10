Provincie wil tandartsenopleiding in Zuidwest-Nederland om tekort tegen te gaan

Zeeland heeft in verhouding weinig tandartsen (foto: Omroep Zeeland)

Zeeland heeft in verhouding weinig tandartsen. In Nederland zijn er 1.820 inwoners per tandarts. Maar regionaal zijn daarin grote verschillen. In Noord-Holland is de ratio 1.350 inwoners per tandarts, maar in Zeeland is dat 2.505 per tandarts. Bovendien zijn er veel oudere tandartsen in Zeeland: 57 procent van hen is tussen de 50 en 65 jaar oud. Landelijk is 43,2 procent van de tandartsen ouder dan 50 jaar. Het Zeeuwse tekort wordt op termijn dus alleen maar groter.

Buitenlanders

Positief is dat Zeeland blijkbaar aantrekkelijk is voor tandartsen uit het buitenland, 35,2 procent van de Zeeuwse tandartsen heeft het diploma in een ander land behaald, landelijk is dat 15,6 procent.

Gedeputeerde Harry van der Maas over het Zeeuwse tandartsentekort

Opleidingen tandheelkunde zijn in Nederland vooral te vinden boven de grote rivieren, in Groningen, Amsterdam en Nijmegen. In de brief die de provincie aan Den Haag heeft gestuurd wordt gepleit voor een tandartsenopleiding in Zuidwest-Nederland, bijvoorbeeld in Rotterdam:

"Nu het ook bij deze discipline zo is dat jong aankomende tandartsen vaak hun toekomstige werkkring zoeken in de directe omgeving waar zij hun opleiding genoten hebben, kan een betere spreiding van opleidingen er ook toe dienen dat dit leidt tot een evenwichtiger tandartsdichtheid over het hele land. Een vierde opleiding in de regio Zuid-West Nederland zou dan ook een logische keuze zijn. Bovendien kan een opleiding tandheelkunde in de regio Zuidwest-Nederland direct een belangrijke rol spelen in het tekort aan tandartsen door het opzetten van leerpraktijken in de provincie Zeeland."

Probleem op de kaart

Binnenkort komt het onderwerp ter sprake in Vaste Kamercommissies in Den Haag. Provinciebestuurder Harry van der Maas hoopt dat de Zeeuwse brief iets concreets oplevert: "Ik verwacht dat dit probleem en daarbuiten goed op de kaart komt en dat er actie wordt ondernomen."