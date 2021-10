Verdachte poging moord op politieagent blijft vastzitten

Op 23 december volgt een volgende pro-formazitting (foto: HV Zeeland)

De verdachte zag eind juni in de Jozef Israëlslaan in Vlissingen hoe een donkere man een bekeuring kreeg voor bellen op de fiets. Om nog onbekende reden ging de 33-jarige verdachte, die oorspronkelijk uit Somalië komt, daarop met een groot mes op een van de politieagenten af en hield hij het mes tegen zijn keel. Daarbij liep de agent een kleine verwonding op.

Na twee waarschuwingsschoten liet de verdachte het mes los. Volgens de advocaat van de verdachte werd hij door een agent in zijn been geschoten, nadat hij al ontwapend was. Ook zegt de advocaat dat de agent daarna met zijn vinger in de wond heeft gezeten en 'fuck you' tegen de verdachte heeft gezegd.

Social media

Na het incident circuleerden er beelden op het internet. Via de app Snapchat werd een filmpje gedeeld, waarop te zien is hoe een man op de grond zit bij een auto en een afwerend gebaar maakt. Een agent staat op een meter of twee afstand. Daarna zijn schoten te horen. Op de beelden is te zien dat de man daarna gaat liggen.

Op Twitter waren beelden te zien van een hevig bloedende man op de stoep. Agenten probeerden het bloeden van een wond aan het been van de verdachte te stelpen, terwijl de man kermt.

Vervolg

De advocaat van de verdachte wil de agenten en getuigen horen en al het filmmateriaal hebben dat de politie heeft. Daarnaast meldde de officier van justitie dat onderzoek naar DNA op het mes nog zeker een maand. De advocaat van de verdachte zegde toe dat zijn cliënt mee zal werken aan een psychologisch onderzoek en een reclasseringsrapport.

De verdachte blijft vastzitten in Torentijd. Omdat er nog onderzoek gedaan wordt naar verschillende feiten volgt op 23 december eerst nog een pro-formazitting. De inhoudelijke behandeling zal pas volgend jaar zijn.

