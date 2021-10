Zware avond zonder social media: 'Ik werd helemaal lijp, ik kon nergens meer in'

Voor veel social mediagebruikers was het een zware avond gisteren: Facebook, Instagram en WhatsApp hadden urenlang last van een storing. Het is nog niet helemaal duidelijk wat de precieze reden van de storing is. Wat wel duidelijk is, is dat het niet in de koude kleren ging zitten bij jongeren in winkelcentrum Zuidpolder in Terneuzen: "Echt stom, ik kon niet meer in m'n Insta, ik kon nergens meer in. Ik werd helemaal lijp."