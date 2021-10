Zeeuwse Adrienne hijst zich in een jurk voor de paardenraces

Adrienne Verburg vanuit Australië (foto: Omroep Zeeland)

"We hadden eigenlijk afgezegd omdat we het zo druk hebben", vertelt Adrienne in Zeeland Komt Thuis. "Maar we zijn lastminute toch gegaan. Het is weer even wat anders." De paardenraces zijn een bijzondere aangelegenheid. Netjes gekleed, hoedje op. Net als in Engeland. "Of een beetje als het rinkriee in Zeeland, maar dan anders", lacht ze.

De stad waar de races plaatsvinden is tijdens het evenement bommetje vol. "Er is geen hotel meer te vinden dan. Wij hebben gekampeerd bij een vriend in de tuin. Het is elke dag feest, steeds weer ergens anders." Een coronapas hoeft de Zeeuwse niet te laten zien, maar wel is er een COVIDSafe app, waarbij geregistreerd kan worden wie er allemaal in de buurt is.

Elke doordeweekse dag spreken wij in de radiorubriek Zeeuw in het buitenland met een oud-provinciegenoot die in een ander land woont. Adrienne Verburg uit Kortgene ging begin 2016 naar Australië. Een reis was de bedoeling, maar eenmaal in Australië ontmoette ze haar huidige partner en besloot te blijven. Op het moment woont ze op Fraser Range Station in West-Australië, waar ze samen een loonbedrijf, een grote veeboerderij en een camping met restaurant runnen.

Wat betreft corona is de situatie in Australië per staat heel verschillend. In West-Australië zijn er nog niet veel mensen gevaccineerd, vertelt Adrienne. "Omdat we hier bijna geen corona hebben gehad, laten mensen zich bijna niet inenten. Het schiet hier in de staat echt nog niet op."

Verder zijn de staatsgrenzen nog maar beperkt open en moeten reizigers tussen staten twee weken in quarantaine. "Vorige week was er een vrouw ontsnapt van de begeleiding naar het quarantainehotel", vertelt Adrienne. "Die werd echt opgespoord en van de trein geplukt, er was heel veel commotie over."

Luister hier het gesprek met Adrienne terug:

De Zeeuwse Adrienne vanuit Australië