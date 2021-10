Goese schoenmaker krijgt predicaat Hofleverancier

Schoenmaker Rens Hillebrand (foto: Omroep Zeeland)

"De vraag is of het koningshuis ook echt komt bij je zaak, maar het is wel een mijlpaal", lacht Hillebrand. "Het is vooral een soort oorkonde omdat je al zo lang in bedrijf bent met dezelfde familie."

Hillebrand is vijfde generatie schoenmaker. Zijn overgrootvader is de winkel begonnen bij de Ganzepoort in Goes, ruim honderd jaar geleden. "Toen was het een winkel, een werkplek en een huiskamer in één. Dat kan je je niet voorstellen in deze tijd", vertelt hij. "Mijn overgrootvader en opa hebben in de winkel de Tweede Wereldoorlog doorgemaakt. En nu is het weer een bijzondere tijd. Dat we nog steeds bestaan, dat maakt me wel trots."

"Ik vind het predicaat een heel mooi statussymbool voor je bedrijf. Het is goeie publiciteit en dat is na de afgelopen tijd zeker welkom. Ook de gemeente vond het een mooi idee", vertelt Hillebrand. Dat laatste is handig, want het predicaat moet aangevraagd worden bij de burgemeester. De Commissaris van de Koning onderzoekt vervolgens of het bedrijf voldoet aan de voorwaarden en adviseert de koning over een besluit. Die bepaalt uiteindelijk of het bedrijf het predicaat krijgt.

Van oorsprong zijn Hofleveranciers bedrijven die producten of diensten aan het koningshuis leveren. Inmiddels hoeft er geen relatie meer te zijn tussen het bedrijf en het koningshuis en is het predicaat Hofleverancier meer een marketingmiddel. Volgens de Kamer van Koophandel zijn er zo'n 600 bedrijven met dit predicaat. De voorwaarden om het predicaat te krijgen zijn onder andere een bestaan van minimaal honderd jaar en een 'onberispelijke bedrijfsvoering'. Dat betekent dat het bedrijf niet in opspraak is geweest. Het predicaat Hofleverancier moet niet verward worden met het predicaat Koninklijk of Royal. Alleen bedrijven van landelijk belang komen in aanmerking voor die titels en mogen na ontvangen van dat predicaat een kroontje in het logo gebruiken. Hofleveranciers mogen dat niet.

