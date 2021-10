Eerste Arsenaalvissen naar nieuwe eigenaar, maar de clownvis weigert

Vanmorgen stond een medewerker van Waterland Neeltje Jans op de stoep voor onder andere de clownvissen. Met een schepnet is de eerste vis makkelijk te vangen, maar de tweede denkt daar totaal anders over. Iedere keer sluipt het dier achter een steen, waardoor zijn verblijf in Vlissingen onbedoeld wordt verlengd.

"Dit wordt een nabezorging", vertelt bioloog Jan van der Veen lachend. "Hij verzorgt de dieren van het Arsenaal al jaren en moet een andere manier vinden om de clownvis toch bij Neeltje Jans te krijgen. "We gaan de tank later leeg laten lopen, waardoor we hem makkelijker kunnen vangen. Het moet maar."

Deze clownsvis laat zich niet makkelijk vangen (foto: Omroep Zeeland)

Neeltje Jans is één van de nieuwe locaties voor de dieren. De rest wordt ondergebracht door heel Nederland, vooral in aquaria. De bekende aaibare roggen gaan naar SeaLife in Scheveningen, waar ze ook in de toekomst weer veel handen over hun schubbige lijf krijgen. Ook gaat een gedeelte naar Wildlife Zoo in Emmen.

Van der Veen gaat in de toekomst zeker op bezoek bij 'zijn' dieren, waar hij jaren voor heeft gezorgd. De sepia's in het bijzonder, de favoriete dieren van Van der Veen. Die gaan alleen niet naar een openbaar attractiepark, maar naar de Universiteit van Wageningen.

Onderzoekers willen volgens Van der Veen de bewegingen van het dier in beeld krijgen. Ze worden meerdere jaren geobserveerd met verschillende camera's. "Het is super leuk dat de Vlissingse dieren in de toekomst worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek."

Bioloog Jan van der Veen (foto: Omroep Zeeland)

Van der Veen is nog niet klaar bij het Arsenaal, want de hele verhuisoperatie duurt nog tot december. De aquaria moeten namelijk ook nog worden verkocht, waardoor er nog weken werkzaamheden zijn. Wat bioloog Van der Veen daarna zelf gaat doen, is nog niet bekend.

