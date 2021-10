Sluisdeuren en -bruggen Nieuwe Sluis komen in maart uit China aan

De onderdelen liggen in de Chinese havenstad Penglai al zo goed als klaar voor vertrek. "De laatste hand wordt gelegd aan de bruggen, deuren en rioolschuiven," legt omgevingsmanager Harm Verbeek uit. "Daarna kunnen ze op transport."

Het idee is dat ze in januari vertrekken en in maart in Vlissingen zijn. Vanuit daar worden ze verder gevaren naar het kanaal van Gent naar Terneuzen.

Corona is de boosdoener

Door het uitbreken van de coronacrisis in China heeft de bouw begin 2020 al een paar maanden stilgelegen. Toen leek het er nog op dat de komst geen vertraging zou oplopen. Maar dat is dus wel gebeurd. "Ze zijn wat later inderdaad dan de oorspronkelijke planning. Maar voor de bouwwerkzaamheden van de Nieuwe Sluis komen ze ruim op tijd. De opslagperiode is alleen wat korter nu."

Het schip dat ze vervoert is de Zhen Hua 34. Het schip is 245 meter lang en 42 meter breed. De sluisdeuren zijn ieder 58 meter lang, 25 meter hoog en 9 meter breed. De bruggen hebben een lengte van 84 meter en zijn 18 meter breed. Als de brug dicht is, steken de stalen vakwerken 8 meter boven het maaiveld uit. Als de brug openstaat, steekt hij 65 meter uit. Ter vergelijking: de Westsluis in Terneuzen steekt 'slechts' 46 meter uit.

Door corona konden er minder mensen tegelijk aan de bruggen en sluizen werken. Ook was het lastig om kwaliteitscontroles uit te voeren. "Er is een aantal mensen in China om de controles uit te voeren, maar die hadden door controles problemen met heen en weer reizen."

Langs Zuid-Afrika

Begin 2021 zouden de sluisdeuren en -bruggen al per schip naar Zeeland worden vervoerd. Nu zullen ze er op zijn vroegst in maart 2022 zijn. Ze zijn twee maanden onderweg, komen via Zuid-Afrika (Kaap de Goede Hoop) en zullen daarna bij één van de havens van North Sea Port worden opgeslagen.

