Voetbalvereniging VV Sluiskil bestaat na 90 jaar niet meer

Kantine van VV Sluiskil (foto: Omroep Zeeland)

Bij de laatste vergadering waren vijf leden aanwezig, een was ziek thuis. Van Houcke: "We wisten dat dit er aan zat te komen, al vele jaren, maar dan is het toch nog een verdrietig moment. Het aantal leden liep al sinds het eind van de jaren tachtig terug, om verschillende redenen. Zo werd er niet meer gebouwd in Sluiskil waardoor jongeren wegtrokken naar bijvoorbeeld Terneuzen om daar te gaan wonen, en er waren veel arbeidsmigranten die hier alleen waren om te werken en slapen."

Lege kantine

De club werd in 1931 opgericht en was dus dit jaar 90 jaar oud. "Dat hebben we niet kunnen vieren vanwege corona, dat is jammer. En over tien jaar 100 jaar, dat gaan we nu dus ook niet meer meemaken", zei Van Houcke in een lege kantine.

Wat er nu met de kantine, de inboedel en de sportvelden gaat gebeuren is nog niet duidelijk. "We zijn in gesprek met de gemeente om te kijken of er toch een sportaccommodatie kan blijven voor de jeugd in het dorp, maar ook de ondernemingsvereniging en de dorpsvereniging gaan kijken wat ze met de spullen hier kunnen doen. Maar er is nog niks concreet."

Licht

En toen was het tijd om de boel af te sluiten. Bram van Houcke deed het licht van de kantine voor de laatste maal uit en verliet met de overige leden het terrein van sportpark D'n Dolse Diek van VV Sluiskil.