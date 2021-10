Goedemorgen! Smokkelwaar in Torentijd, Oemoemenoe vijftig jaar en Kinderboekenweek van start

Vandaag gaat de Kinderboekenweek van start. Het thema dit jaar is 'Worden wat je wil'. In dat kader worden de komende week verschillende activiteiten georganiseerd in de Zeeuwse bibliotheken. Wat wilde jij vroeger eigenlijk worden?

Minitelefoons

Telefoontjes zo klein als je duim en zakjes softdrugs: in gevangenis Torentijd worden regelmatig voorwerpen onderschept die stiekem naar binnen zijn gesmokkeld. Die smokkel is tijdens corona sterk verminderd omdat er geen bezoek toegestaan was, maar toch vonden gevangenen creatieve manieren om hun smokkelwaar binnen te krijgen. "We vonden laatst een pakketje, verpakt in kunstgras dat over de muur heen werd gegooid", vertelt directeur Madelon van den Berg.

Minitelefoontjes worden door bezoekers de gevangenis in gesmokkeld (foto: Omroep Zeeland)

De eerste Zeeuwse rugbyclub Oemoemenoe bestaat deze maand vijftig jaar. Oud-speler Barend Midavaine vertelt hoe een team van de club zijn café binnenkwam om een overwinning te vieren. Het 'stelletje ongeregeld' intrigeerde Midavaine mateloos. "Ik ben toen een keer gaan kijken bij een training en ik ben nooit meer weggegaan."

Gratis maaltijden

In dorpshuizen op Noord-Beveland worden vandaag gratis maaltijden aangeboden. De gemeente organiseert deze 'Open Tafels' in het kader van de week tegen Eenzaamheid, die loopt tot en met morgen. Zo'n tweehonderd mensen hebben zich aangemeld voor de Open Tafel, waar verbinding en ontmoeting centraal staan.

Een laatste duik in de zee bij zonsondergang (foto: Jurriƫn Verheijen)

Het weer:

Het is een onstuimig begin van de dag want er zijn veel buien en daarbij staat een krachtige tot stormachtige westenwind, windkracht 6 tot 8 dus. En er zijn windstoten tot ca. 80 km/uur. Vanmiddag komen er enkele opklaringen maar een paar buien blijven vanmiddag en vanavond mogelijk. De wind draait bij naar west tot noordwest en neemt langzaam wat af.

De maximumtemperatuur is vandaag 14 á 15 graden. Vannacht valt er plaatselijk nog wat regen, morgen is het droog met zonnige perioden en veel minder wind.