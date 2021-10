Smokkelen lastiger in Torentijd, maar gevangenen blijven creatief

Het aantal onderschepte voorwerpen daalde van 127 in 2019 naar 86 in 2020. In de eerste acht maanden van dit jaar werd slechts negen keer iets gevonden. Softdrugs worden het meest naar binnen gesmokkeld, maar ook telefoons, simkaarten en opladers zijn gewild.

Gooien over de muur populair

Volgens directeur Madelon van den Berg heeft de afname niets te maken met minder controles, maar met het ontbreken van fysiek contact. "Wij controleren absoluut niet minder, wel op een andere manier. In de bezoekerszaal is het minder urgent. Maar we maken meer buitenrondes, omdat over de muur gooien populair werd in coronatijd."

"Daarnaast wordt de invoer van goederen heel goed gecontroleerd. Daar vinden we het meest. Bijvoorbeeld kleding die gebracht wordt voor een gedetineerde waar drugs in zijn genaaid of geprepareerde schoenen."

Drugs wordt in kleding verstopt of genaaid (foto: Omroep Zeeland)

Bij het verpakken van spullen die over de gevangenismuur worden gegooid, is ook een hoop inventiviteit te bespeuren. "Denk aan een tennisbal met iets erin. Of laatst vonden we een bolletje kunstgras met daarin een telefoon en oplader."

Overigens moet je dan niet aan telefoons denken zoals wij die hebben, vertelt Van den Berg. "Het gaat om minitelefoontjes, duimgroot, zonder metalen onderdelen. Die zijn moeilijker te traceren, maar gelukkig vinden we ze wel."

Minitelefoontjes zijn populair in de gevangenis (foto: Omroep Zeeland)

Dat er veel wordt onderschept, heeft onder meer te maken met extra geld uit Den Haag. Het kabinet heeft drie miljoen euro extra uitgetrokken voor nieuwe detectiemethodes in gevangenissen. Hiervan kreeg ook Torentijd een bijdrage.

"We hebben nieuwe metaaldetectiepoorten aangeschaft en ook zijn er nieuwe telefoonpalen binnen de muren geplaatst die mobieltjes kunnen opsporen. Verder controleren we door honden in te zetten die drugs en telefoons kunnen ruiken."

De nieuwe metaaldetectiepoorten leidde voor veel ongemak bij vrouwelijke personeelsleden. De beveiligingspoortjes zorgen er namelijk voor dat vrouwen met een beugel-bh het gebouw niet in kunnen, zonder dat het alarm afgaat.

IJzerdraden moeten het moeilijker maken om spullen over de muur te gooien (foto: Omroep Zeeland)

Overigens zijn niet alleen de smokkelaars strafbaar, ook de ontvangers zijn dat. "Voor de smokkelaar is de straf maximaal zes maanden cel of een geldboete. Maar ook de gedetineerde die iets ontvangt wordt intern gestraft. Hem of haar worden allerlei rechten binnen de gevangenis ontnomen."

Wel of geen schermen houden?

Binnenkort wordt een beslissing verwacht over de nu nog geldende coronamaatregelen in gevangenissen, zoals bezoek achter glas. Directeur Madelon van den Berg heeft gemengde gevoelens bij het eventueel afschaffen daarvan.

"Ik verwacht dat er weer veel meer binnengesmokkeld wordt als die schermen verdwijnen. Als u het mij persoonlijk vraagt heb ik liever schermen, maar er is ook iets als humaniteit. Fysiek contact is ook belangrijk."