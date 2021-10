Vrijwilligers en spullen gezocht voor asielzoekers in noodopvang Goes

Bedden in asielzoekerscentrum in de Zeelandhallen in Goes (foto: Omroep Zeeland)

Sinds vorige week maandag worden 320 mannelijke asielzoekers opgevangen in de Oosterscheldehal van de Zeelandhallen. Het COA meldt dat die opvang voorspoedig verloopt en dat inmiddels duidelijk is waar de mensen behoefte aan hebben.

Behoefte aan deze spullen

Spullen die de asielzoekers goed kunnen gebruiken zijn sport-, voetbal- en vrijetijdschoenen, sportkleding, truien en jassen. Ook spelletjes zijn welkom, zoals yahtzee, dammen en schaken. Wie goederen wil schenken kan daarvoor dagelijks tussen 10.00 en 12.00 uur terecht bij magazijn Inleveren goederen COA, bij de Zeelandhallen.

Vrijwilligers die asielzoekers Nederlands willen leren of willen helpen bij het begeleiden van (sport)activiteiten, kunnen zich aanmelden door een e-mail te sturen naar Annette Brandenbarg van het COA.

Asielzoekers hebben moeite een huis te vinden

De noodopvang in Goes biedt voor maximaal zes maanden onderdak aan asielzoekers voor wie in de reguliere azc's op dit moment geen plaats is. Dat komt omdat er de afgelopen maanden vluchtelingen uit Afghanistan zijn opgevangen. Het COA meldt ook dat het voor asielzoekers die in Nederland mogen blijven, moeilijk is om een huis te vinden door de krapte op de woningmarkt.