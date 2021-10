David dacht dat hij de president van Amerika zou worden en zo de wereld zou redden. Hij kreeg dus complete waan- en paranoïde denkbeelden en raakte in een zwaar manische toestand. Het leidde tot een gedwongen opname in een instelling voor geestelijke gezondheidszorg en soms ook een verblijf in een isoleercel "en dan wens ik niemand toe", laat hij weten.

'Het heeft anders uitgepakt'

David kan nu goed over zijn ziekte praten en dat geldt ook voor Heleen. Ze vertelt het allemaal nuchter, maar er zit een hele wereld achter. "Het heeft anders uitgepakt, het is anders dan wat ik me had voorgesteld." De ziekte maakte dat Heleen nooit haar studie heeft kunnen afronden. Schizofrenie zette een streep door haar toekomstbeeld.

Schizofrenie Schizofrenie, soms ook wel 'psychosegevoeligheidssyndroom' genoemd, valt onder de psychotische stoornissen. Een psychose is een toestand waarbij iemand zijn grip op de realiteit kwijt is. Hij ziet of hoort soms dingen die er niet zijn (hallucinaties), is overtuigd van bepaalde ideeën die niet kloppen (wanen) en/of is gedesoriënteerd en dus niet in staat om orde aan te brengen in denken, handelen of emoties. Bron: umcutrecht.nl

Jaren later weet ook Heleen hoe ze met haar ziekte moet omgaan. "Je leert jezelf kennen, je weet wat je wel en niet kan doen. Dat is iedere dag een beetje een strijd."

Steun bij lotgenotengroep

Heleen is lid van Anoiksis, een vereniging voor psychosegevoelige mensen. Ze vindt daar steun en hoop. Daar kent ze ook David Noordam van. De lotgenoten zoeken elkaar regelmatig op. Dat doen ook David en Heleen.

De voorgeschreven medicijnen die David neemt helpen, maar maken dat hij snel, maar ook erg vermoeid raakt en zich moeilijk of niet kan concentreren. Hij kan daardoor niet werken en zit al jaren in de WAO. Door structuur in zijn dag en het accepteren dat hij niet zonder medicijngebruik kan, leidt hij nu een kleine twintig jaar een stabiel leven.

Leren van elkaar

Veel steun heeft ook hij aan de lotgenotengroep Anoiksis. David: "Het geeft gezelligheid, maar het is vooral leren van elkaars ervaringen. En er zijn themabijeenkomsten rond terugkeer naar je werk en medicijngebruik en over hoe je hoe je je vrije tijd kunt invullen."

Heleen en David hebben steun aan elkaar (foto: Omroep Zeeland)

Zondag 10 oktober is het de Dag van de Psychische Gezondheid. Het thema is #Openup, met als insteek: Praat erover, en laat ook aan anderen zien dat jij openstaat voor het verhaal van een ander.

'Nergens voor te schamen'

David kan zich er helemaal in vinden: "Je bent niet de enige. Er zijn meer mensen die er volkomen normaal uitzien die ook deze ziekte hebben. Er is ondanks de ziekte nog van alles mogelijk in je leven. Er zouden veel meer mensen naar de bijeenkomsten van Anoiksis moeten komen en eerlijk vertellen dat ze het hebben. Want je hoeft je nergens voor te schamen."