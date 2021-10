Woningnood in Zeeland: 'Er moet snel wat gebeuren'

Bouwplaats van het Scheldekwartier in Vlissingen (foto: Astrid Wiessner Hoog, 's Heerenhoek)

Het zijn de woorden van Pol van de Vijver, deskundige op het gebied van duurzaam wonen in Zeeland. Hij is stellig: "Als het niet wordt opgelost krijgen we een economisch probleem. Bedrijven kunnen werknemers dan niet behouden. Instromers moeten een passende woning kunnen vinden."

Van de Vijver was samen met gedeputeerde Dick van de Velde te gast in het radioprogramma De Zeeuwse Kamer. Van de Vijver schetst de problemen: "De marktprijzen voor bijvoorbeeld starters zijn niet betaalbaar als ze geen geld meebrengen. Er wordt veel overboden en banken financieren alleen de getaxeerde waarde." De woningdeskundige vindt dat er minder conventioneel gedacht moeten worden over de woningnood. "Men moet nadenken over andere manieren, en ontwikkelen voor de doelgroep die zich meldt. Meer maatwerk. Er moet snel wat gebeuren."

'Eigen verantwoordelijkheid'

Gedeputeerde Dick van de Velde is het daarmee eens. De provincie bouwt zelf geen woningen, dat is een taak van gemeenten en woningcorporaties. Die kunnen wel aankloppen bij de provincie voor ondersteuning. "Ieder moet dat doen vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid. Ik wil niet in een discussie komen met gemeente over de vraag wie wat moet doen. Ik vind ook dat er maatwerk moet zijn." Het probleem is 'gigantisch', zegt de gedeputeerde: "Er is vooral behoefte aan een- en tweepersoonshuizen. En levensloopbestendig. Het is een probleem van ons allemaal."

Zeeuwse woonagenda

Om dat te bekrachtigen is de Zeeuwse Woonagenda opgesteld: een nieuwe manier van samenwerken tussen de Zeeuwse gemeenten en de Provincie Zeeland. "Daarmee kunnen we afspraken maken. Op het moment dat er wensen zijn, gaan we helpen", zegt Van de Velde.

Van de Vijver vindt ook dat er huizen bijgebouwd moeten worden. "Maar dat moeten de juiste woningen zijn." Van de Velde vult aan: "We moeten de Zeeuwse woningvoorraad gebruiken waar die voor bestemd is. In Zeeland is ook discussie over de tweede woning, die wel meetelt maar niet wordt bewoond door de eigen inwoners. Je zou alleen een woning mogen hebben als je er ok zelf woont."

De problematiek is ingewikkeld: starters willen een woning kopen, maar dat lukt niet altijd. En dan zijn er nog ouderen die een levensloopbestendige woning willen kopen. Daar zijn er te weinig van, waardoor de markt niet doorstroomt. En daarnaast zijn er nog de statushouders, buitenlandse werknemers en arbeidsmigranten. De problemen met de studentenhuisvesting zijn volgens Dick van de Velde volgend jaar opgelost.

Het dagelijks provinciebestuur hoopt op financiële steun vanuit de Rijksoverheid, met name op het gebied van de verduurzaming van woningen. Van de Vijver "Maar ik zie dat geld nog niet meteen komen. We moeten dus zelf goede ideeën ontwikkelen."

