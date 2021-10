Logeerhuis in Terneuzen voor mensen die zorg nodig hebben

Een kijkje in het zorghuis in Terneuzen (foto: Femke de Poorter)

De zorg die wordt verleend in het logeerhuis valt onder de zogenaamde respijtzorg. Hiermee worden mantelzorgers ondersteund om ook hun eigen leven te kunnen leiden. "Als mantelzorgers op vakantie willen, dan kunnen wij de zorg eventjes voor ze oppakken."

Plaats in eigen omgeving

Naast het ondersteunen van de verzorgers, is het logeerhuis ook voor de gasten een waardevolle aanvulling volgens De Poorter. 'In de binnenstad zijn mensen heel erg verbonden met elkaar. Vaak moeten ze voor de zorg die ze nodig hebben naar een ander gedeelte van Terneuzen. Wij willen deze groep mensen een plaats bieden in hun eigen omgeving."

Het bed in het zorghuis (foto: Femke de Poorter)

Voor De Poorter zelf is het wel héél erg in de eigen omgeving. "Ik woon er direct naast. Ik heb als het ware twee woningen. Daarvan heb ik er bij een, de gehele benedenetage ingericht voor mensen die zorg nodig hebben of met een belemmering of handicap te maken krijgen." Het is niet de bedoeling dat mensen langere periodes in het logeerhuis verblijven. "Een maand, hooguit zes weken. Maar het mag ook korter als een mantelzorger bijvoorbeeld eventjes een paar dagen weg is."

Iedereen is welkom

Ondanks de korte afstand, zal de zorg niet door De Poorter worden geleverd. "Stichting Procuram is natuurlijk niet commercieel, maar wij hebben wel opgeleid personeel in dienst. Die leveren kwalitatief goede zorg aan de mensen die er zullen verblijven."

De keuken en een deel van de badkamer (foto: Femke de Poorter)

De meeste mensen die door de stichting worden geholpen vallen buiten de normale zorg. "Wij zijn gespecialiseerd in mensen die zo hun eigenaardigheden hebben. Dat neemt niet weg dat iedereen welkom is. Of je nou in die categorie valt, of 'gewoon' zorg nodig hebt."

Het logeerhuis is al zo goed als klaar om mensen te ontvangen, laat De Poorter weten. Gewacht wordt nog op de levering van bepaalde spullen, zoals gordijnen. Het is de bedoeling dat het logeerhuis 1 november in gebruik wordt genomen.

Dit is een bericht van GO-RTV.