Commissievergadering Sluis verstoord door schreeuwende vrouw

Het Belfort in Sluis, waar de vergadering gisteravond plaatsvond. (foto: Ria Mes)

De vrouw is boos omdat ze zich onheus behandeld voelt door de gemeente Sluis. Van de gemeente mag zij haar recreatiewoning in Groede niet langer verhuren aan toeristen. De vrouw liet het inspreekrecht aan het begin van de vergadering aan zich voorbijgaan en begon tijdens de vergadering ineens te roepen.

'Ik accepteer deze aantijging niet'

"Mag ik even wat toevoegen?" klonk haar stem ineens door die van de voorzitter toen hij het volgende agendapunt aankondigde. "De wethouder liegt." Wie thuis zat mee te luisteren, hoorde ineens stilte.

Een halve minuut later klonk de stem van wethouder Peter Ploegaert: "Voorzitter, ik accepteer deze aantijging niet. Er is een zienswijze ingediend en die wordt behandeld als bezwaarschrift." Het kostte de voorzitter van de commissie grote moeite om de schreeuwende vrouw te kalmeren. "Mevrouw, dit zal bekeken worden, maar op dit moment verstoort u de vergadering."

Na een kleine anderhalf uur vergaderen werd de vergadering verstoord:

Na een uur en 24 minuten verstoort een vrouw de vergadering in Sluis

Voor een aantal mensen was het schrikken, erkent burgemeester Marga Vermue een dag later. Zeker omdat de twee mensen, onder wie de vrouw, vanaf de publieke tribune naar voren waren gelopen. Wat volgens sommige aanwezigen nogal dreigend overkwam. Vermue: "Dit is niet de bedoeling. Er zijn allerlei momenten van inspraak, voorafgaand aan de commissie kan je ook spreektijd aanvragen. Dat is de gang van zaken."

Voorzitter Robert Evers is het daar mee eens. "Los van de inhoud van de brief, dit hoort niet op deze manier. Iedereen is welkom, maar dat betekent niet dat je de vergadering zomaar mag verstoren." Bang was hij niet. "Zo bedreigend was het ook weer niet."

Nuchter

Vermue probeerde de gemoederen te bedaren. "Ik heb geprobeerd een gesprek met hen te hebben. Maar dat ging erg moeizaam. Uiteindelijk zijn ze vertrokken."

Ook Vermue blijft er nuchter onder: "Gelukkig komt dit niet vaak voor." In verband met privacy wil ze verder niet op de reden voor de aanvaring ingaan. Of de onderbreking nog een vervolg krijgt of aanleiding geeft om de veiligheid in het Belfort onder de loep te nemen, is nog niet duidelijk.