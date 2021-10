Vlissingse wethouder: 'Den Haag gooit voorbeeldfunctie te grabbel'

Wethouder Albert Vader (foto: Omroep Zeeland)

Volgens de Vlissingse wethouder is het aan de Haagse politiek om in die zaken het voortouw te nemen. "Een voorbeeldfunctie uit Den Haag is heel belangrijk", legt Vader uit. "En die gooit men op dit moment, wat mij betreft, wel te grabbel." Een - vanaf nu - soepele formatie is wat hem betreft dan ook niet alleen een wens. "Ik vind dat dat ook moet", aldus Vader.

Dan hebben we een kabinet nodig dat stappen zet en niet onderling ruzie maakt om te bedenken wie met wie gaat spelen." Albert Vader, wethouder Vlissingen

Een van de onderwerpen waarop gemeenten zitten te springen om duidelijkheid, is de jeugdzorg. Voor volgend jaar heeft het huidige kabinet eenmalig extra geld uitgetrokken voor de jeugdzorg, maar met een permanente oplossing kwam de regering niet. "Dat is een eenmalige toezegging en de rest is doorgeschoven naar het nieuwe kabinet, zegt Vader. "Maar het huidige kabinet eist ondertussen wel van ons dat wij afspraken maken over hoe we de jeugdzorg gaan hervormen, dus dat vergt wel een voortvarend sturen vanuit Den Haag."

Zoals de verschillende partijen nu samenwerken, verwacht Vader niet dat er snel oplossingen op alle uitdagingen te verwachten zijn. Over wat Vlissingen daarvoor wel nodig heeft, is vader duidelijk: "Dan hebben we een kabinet nodig dat stappen zet en niet onderling ruzie maakt om te bedenken wie met wie gaat spelen."

Alert blijven

Maar ook als het nieuwe kabinet er eindelijk zit, moet het Vlissingse gemeentebestuur alert blijven. Bijvoorbeeld over de uitvoering van het compensatiepakket dat is afgesproken na het afblazen van de komst van de marinierskazerne. Bij het opstellen van dat pakket is bijvoorbeeld afgesproken dat die gelden niet gebruikt mogen worden als afwijzing voor nieuwe fondsen als die beschikbaar gesteld zouden worden. "Want dat wordt natuurlijk snel gedacht: Ja, Zeeland is - zoals ze dat zeiden - ruimhartig gecompenseerd" aldus Vader. "Dus daar moeten we wel alert op zijn. Dat niet wordt gezegd uit Den Haag, 'ja, maar jullie zijn al gecompenseerd'."

Die afspraken werden gemaakt op basis van wantrouwen. Dat het gelukt is in drie maanden tijd het compensatiepakket in elkaar te zetten, heeft volgens de wethouder geholpen het geschonden vertrouwen tussen Zeeland en Den Haag te herstellen. "Maar vertrouwen is natuurlijk broos", waarschuwt Vader. "Als er iets gebeurt in al deze projecten waardoor iets niet uitgevoerd zou worden, dan krijgt dat vertrouwen weer een knauw."

Vanochtend hebben informateurs Remkes en Koolmees voor het eerst met de vier onderhandelende partijen - VVD, D66, CDA en ChristenUnie - gesproken. Na afloop van het eerste gesprek zei Remkes dat hij optimistisch is dat deze poging snel kan slagen.