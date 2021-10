Waterschap doet onderzoek naar schade die rivierkreeftjes aanrichten in Zeeland

Op het eerste gezicht zien de schaaldiertjes er mooi uit, maar ze horen hier niet thuis. Het exotische diertje leek Zeeland lang links te laten liggen, maar steeds meer signalen duiden erop dat het dier ook de zoete sloten van Zeeland heeft bereikt. Dat werd vanmorgen nog maar eens bevestigd in de Spuikreek tussen Axel en Hulst.

Holen in oevers

"Ze eten eigenlijk alles," vertelt Bernd van Broekhoven van Waterschap Scheldestromen. "Want wanneer er in het water weinig voedsel is, eten ze de planten die langs de oevers staan." Ook zijn er soorten rivierkreeftjes die holen in de oevers graven, wat inzakkingsgevaar oplevert.

Een gevonden rivierkreeftje in de buurt van Axel (foto: Omroep Zeeland)

Het omwoelen van de grond, stimuleert ook de algengroei in de sloten. "En dat willen we niet. Het is nu echt de vinger aan de pols houden en kijken hoeveel en waar de rivierkreeftjes in Zeeland zitten."

Hogeschool HZ helpt mee met het onderzoek. Student Sven van Hamme maakt een afstudeerstage van het project, "We willen meer inzicht. Daarop kan er een plan van aanpak komen."

Al vaak problemen in de rest van het land

In de rest van Nederland zijn er al grote aantallen aangetroffen. In juli werden er nog ruim 11.000 gevangen in een vijver in het Gelderse Ede. Het water werd daar de afgelopen jaren troebeler en ook gingen planten dood.

Meetellen

Iedere Zeeuw kan een steentje bijdragen aan het onderzoek. Als je een rivierkreeft vindt, kan je dat melden via waarneming.nl. In januari wordt de uitslag van de metingen bekend gemaakt. Dan wordt ook gekeken of maatregelen nodig zijn.